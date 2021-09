L'Arquebisbat de Tarragona suspèn 15 anys a un sacerdot per un presumpte cas d'abusos

Joan Planellas @ep





L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha imposat a un sacerdot de la diòcesi una suspensió per 15 anys de tenir una responsabilitat pastoral en una parròquia o organisme diocesà i la prohibició d'estar amb un menor sense la presència d'un adult, en relació a un presumpte cas d'abusos a menors ocorregut fa tres dècades i que es va fer públic el passat febrer.





En un comunicat, l'arquebisbe ha imposat una sèrie de penes a el sacerdot, amb la ferma voluntat d'evitar "cap impunitat, tot i la prescripció a nivell civil dels fets ocorreguts ara fa tres dècades"





S'han imposat les penes de prohibició durant un any de l'exercici públic del ministeri presbiterial i de la docència eclesiàstica i la prohibició durant 15 any de tenir veu i vot com a canonge en el Capítol de la Catedral.





També se li ha imposat la prohibició durant 15 anys d'exercir cap responsabilitat pastoral en una parròquia o organisme diocesà, per la qual cosa només podrà ser nomena adscrit a una parròquia, comunitat o organisme diocesà "amb la prohibició expressa d'estar amb menors d'edat sense la presència d'un adult ".





L'arquebisbe ha demanat al sacerdot ponderar el seu comportament i assumir "el ferm propòsit de portar una vida d'acord amb la dignitat que correspon al seu ministeri" i a considerar la forma més oportuna de demanar perdó a la víctima.





L'Arquebisbat de Tarragona ha reafirmat la seva condemna abans de res abús sexual, de poder i de consciència, i especialment quan ha estat comès per un clergue contra un menor, i ha convidat a denunciar aquest fet a les autoritats civils i a la Comissió de Prevenció dels abusos de l'Arquebisbat.