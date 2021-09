Declaren culpable de lesions a l'home que va agredir el seu pare després d'assabentar-se que abusava del seu fill

L'acusat @ep





Un jurat popular ha declarat culpable de lesions a l'home que va clavar una pallissa al seu ancià pare a Torrent (València), després que el seu fill de nou anys li digués que abusava d'ell. Fiscalia demanava fins a nou anys d'anys de presó per a l'acusat per intent d'assassinat mentre que l'acusació particular, exercida pels germans de l'acusat, reclamava 22 anys per assassinat.





El tribunal popular rebutja intenció de matar, i que fos un assassinat o homicidi, i considera que concorren en aquest cas els atenuants que demanava la defensa, --que havia sol·licitat tres mesos de presó i assenyalava la mort com a conseqüència de el càncer que patia- -, entre elles, arravatament i confessió, segons han informat fonts jurídiques.





L'acusació particular entenia per part seva que sí va haver "un clar intent" de matar l'ancià i que va ser la pallissa el que precisament va provocar la desestabilització de la malaltia del seu pare i la seva mort prematura. A més, mantenia que l'agressió es va cometre amb acarnissament, traïdoria i abús de superioritat.





L'agressió es va produir el 2 de març de 2016 després que el menor li expliqués a l'acusat que el seu avi, de 75 anys, el sotmetia a tocaments i altres actes de caràcter sexual. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on va romandre 41 ingressat a l'UCI, 13 en planta i 68 dies impedit, en total 122 dies de curació. No obstant això, va morir quatre mesos després de l'agressió, el 5 de juliol del 2016.





L'acusat, en la primera sessió del judici es va mostrar penedit del que ha passat i se'n va anar a casa seva per retreure-li que era "un violador". L'ancià l'hi va negar tot i ell, segons la seva declaració, li va pegar "només amb les mans" i durant un temps que creu que va ser poc. La víctima va caure cap a un costat, es va colpejar amb una cadira i llavors va deixar de colpejar-lo.





Després de l'agressió va tornar a casa, va agafar el DNI i va anar a comissaria. Només allà va ser quan es va plantejar el que li podia haver-li fet al seu pare una vegada que se li va començar a "refredar la ment". "Estava molt nerviós", ha assenyalat i ha assegurat que, fins a aquest moment, el seu pare era el seu "ídol".