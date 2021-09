ERC avisa que el Govern central està "allunyant-se cada vegada més" d'aconseguir el seu aval als PGE

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha avisat aquest dilluns que el Govern de Pedro Sánchez està "allunyant-se cada vegada més" d'aconseguir l'aval dels republicans als pressupostos generals de l'Estat (PGE).





"El Govern s'haurà d'esforçar molt. El que veiem fins ara és que van en la línia contrària de la que haurien d'estar fent per trobar els nostres suports parlamentaris", ha assegurat en roda de premsa.





Vilalta ha explicat que la negociació sobre els comptes encara no ha començat, més enllà d'una primera ronda de contactes, però ha insistit que "el Govern està molt lluny de comptar" amb el suport d'ERC.





Considera que perquè els republicans puguin aprovar els PGE és necessari un context polític favorable i creu que, "si el Govern de l'Estat actual es comporta com governs anteriors d'un altre color, ho està posant molt difícil".





No obstant, ha reiterat que els republicans estan oberts a negociar els comptes que siguin beneficioses per a Catalunya: "Si arribem a uns comptes que puguin ser positives per al país, allà estarem. Si no, no".





VIA DEL DIÀLEG





La portaveu republicana ha sostingut que la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la seva posterior posada en llibertat ha estat un "nou revés de la justícia europea cap a la justícia espanyola, i ja en van unes quantes".





Davant d'aquesta situació, ha exigit al president de Govern, Pedro Sánchez, que deixi de "posar-se de perfil" i proposi una solució política per acabar amb el que ella veu com a repressió contra l'independentisme.





"Ja n'hi ha prou de passar de puntetes per la repressió i la judicialització. El Govern espanyol ha de fer una proposta de solució política. Perquè si no la fa, està sent còmplice d'aquesta repressió", ha alertat, i ha insistit que, per a ella, aquesta solució passa per una amnistia.





Vilalta ha argumentat que el Govern pot fer molt més del que fa perquè té capacitat "de canviar allò que no funciona a l'Estat" i li ha reclamat que deixi de posar excuses.





Malgrat això, la dirigent d'ERC s'ha reafirmat en la seva aposta per la via del diàleg: "No hi ha alternativa possible. Tenim una via que volem explorar".





Després que Junts hagi tornat a criticar la taula de diàleg perquè creu que queda més en entredit després de la detenció de Puigdemont, Vilalta ha replicat que, "si algú té una altra via per resoldre el conflicte polític, que ho expliqui".





Considera que a la taula de diàleg també es negocia la llibertat de Puigdemont i ha defensat que qui ha de donar resposta és l'Estat i que l'independentisme hauria interpel·lar el Govern central, en lloc de criticar-se entre independentistes.





CRÍTICA A COLAU





Sobre els botellons i disturbis d'aquest cap de setmana a La Mercè, ha acusat l'Ajuntament de Barcelona de "buscar excuses" i de culpar sempre a la Generalitat.





"Sempre busquen culpables i mai assumeixen responsabilitats", i ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que assumeixi les seves responsabilitats perquè assegura que el Govern i la Conselleria d'Interior van estar on havien i van col·laborar amb la Guàrdia Urbana, i creu que el govern municipal no va fer tot el possible.





També ha dit que no només cal abordar aquest assumpte des del punt de vista de la seguretat o l'incivisme, sinó que creu que cal donar respostes a les "expectatives frustrades" dels joves.