Una nova estafa per WhatsApp i Bizum que busca robar 50 euros a les víctimes, alerta FACUA

FACUA-Consumidors en Acció alerta d'una nova estafa que utilitza WhatsApp i Bizum per robar als usuaris fins a 50 euros.





La Guàrdia Civil ha informat que el frau consisteix que els usuaris reben un missatge a través de l'app de missatgeria que pertany suposadament a un dels seus contactes, on se li diu que "per error" li ha ingressat els 50 euros per Bizum i demana que se'ls retorni.





El missatge realment ha estat enviat pels ciberdelinqüents i, si la víctima intenta realitzar aquesta devolució a el contacte que li va escriure, els estafadors reben els diners.





Es tracta d'un nou cas de frau informàtic que aprofita la "falsa seguretat" que les grans marques i empreses tecnològiques proporcionen als usuaris per cometre els seus delictes. El recent auge de Bizum per a les transferències de diners no ha passat desapercebut per als hackers, que cada vegada més estan desenvolupant estafes que involucren aquest servei.





Anteriorment, la Policia ja va alertar d'una altra estafa a través d'aquesta aplicació: el ciberdelinqüent es feia passar per un suposat comprador de vehicles, manifestant el seu interès a adquirir el del venedor.





Així, el comprador indica que enviarà un pagament a través de Bizum de 400 euros com a reserva de la compra. No obstant això, el que fa realment és enviar una sol·licitud de diners, amb l'objectiu que sigui la víctima qui li faci l'ingrés a ell. Si el venedor accepta l'intercanvi sense ser conscient l'engany, l'estafador rebrà els diners.