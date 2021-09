El món afronta el major nivell de risc nuclear en gairebé quatre dècades, alerta l'ONU

Antonio Guterres @ep





El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha advertit que el món afronta el major nivell de risc nuclear en gairebé quatre dècades, amb prop de 14.000 armes nuclears emmagatzemades a tot el món que s'activen amb només prémer un botó.





Per això ha fet una crida a la seva desaparició aquest diumenge 26 de setembre, Dia Internacional per a l'Eliminació Total de les Armes Nuclears.





Guterres ha recordat que ja en la primera resolució aprovada per l'Assemblea General de l'ONU, el 1946, es reflectia la voluntat d'"eliminar les armes atòmiques dels armaments nacionals, així com totes les altres armes capaços de causar destrucció col·lectiva d'importància" .





"Setanta-sis anys després, no hem aconseguit encara els objectius d'aquesta resolució", ha lamentat Guterres en un missatge en el qual adverteix que "ens enfrontem al major nivell de risc nuclear en gairebé quatre dècades". Afegeix que "hi ha prop de 14.000 armes nuclears emmagatzemades a tot el món" i "només cal prémer un botó perquè centenars d'elles siguin llançades".





Si bé és cert que el nombre total d'aquest tipus d'armes ha disminuït durant dècades, a Guterres el preocupa que "els Estats estan millorant qualitativament els seus arsenals", i estan donant senyals "d'una nova carrera d'armaments".





"Aquestes armes no són un problema del passat. Avui dia segueixen constituint una amenaça. Malgrat els nostres progressos, la humanitat continua estant inacceptablement prop d'una aniquilació nuclear", ha advertit.





SENYALS D'ESPERANÇA





No obstant això, Guterres ha reconegut que també hi ha motius per a l'esperança, com la

recent decisió de Rússia i els Estats Units de prorrogar el Nou Tractat START, que limita el

nombre d'armes estratègiques entre els dos països, així com la voluntat d'entaular un diàleg.





Un altre motiu d'esperança és l'entrada en vigor el gener del Tractat sobre la Prohibició de les

Armes Nuclears. "La responsabilitat d'aprofitar aquests avenços recau ara en els Estats

Membres. La Conferència de les Parts encarregada de l'Examen del Tractat sobre la No

Proliferació de les Armes Nuclears ofereix una oportunitat perquè tots els països prenguin

mesures pràctiques per prevenir l'ús d'aquestes armes, i eliminar-les, d'una vegada per totes ", ha reblat Guterres.





Per al titular de l'ONU, no es pot seguir permetent que l'ombra del conflicte nuclear

enteli els esforços per impulsar el desenvolupament, assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i acabar amb la pandèmia de COVID-19.





"És el moment d'acabar amb aquesta xacra per sempre, d'eliminar les armes nuclears de

nostre món i iniciar a una nova era de diàleg, confiança i pau per a tots ", ha conclòs.