El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la pujada del SMI a 965 euros al mes

Pedro Sánchez i Yolanda Díaz @ep





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dilluns que el Consell de Ministres aprovarà demà la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) en 15 euros mensuals acordada amb CCOO i UGT.





"Amb aquesta pujada el que fem és seguir el camí perquè en 2023 puguem comptar amb un SMI de el 60% del salari mitjà, com fixa la Carta Social Europea", ha destacat el president durant unes jornades sobre el futur de la feina celebrades al centre Botín de Santander.





El passat 16 de setembre, el Govern i les organitzacions sindicals CCOO i UGT van arribar a un acord per incrementar el SMI en 15 euros, fins als 965 euros mensuals en catorze pagues, amb efectes des de l'1 de setembre d'aquest any.





En aquest acord, les parts van establir a més el compromís perquè el SMI, mitjançant la seva "progressiva revisió" en 2022 i 2023, arribi al 60% del salari mig abans de la fi de la legislatura, tal com determina la Carta Social Europea subscrita per Espanya i com va prometre el Govern de coalició.





De l'acord van quedar despenjades les organitzacions empresarials CEOE i Cepime, que creuen que és el moment d'elevar el salari mínim atès que l'economia espanyola es troba en els inicis de la recuperació i la creació d'ocupació es podria veure danyada.





Els 15 euros en què pujarà el SMI des l'1 de setembre estaran dins de la forquilla de les recomanacions del comitè d'experts que va analitzar la senda per la qual hauria de transitar aquesta renda mínima per complir amb el compromís de l'Executiu de portar-la fins al 60% de el salari mitjà a 2023.





La sessió inaugural d'aquesta jornada, organitzada per l'Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia, compta amb la presència de la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla; l'alcaldessa de Santander, Gema Igual, i el president de la Fundació Botín, Javier Botín.