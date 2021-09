Els espanyols viuran menys a causa de la covid-19, segons un estudi de la Universitat d'Oxford

@EP





La pandèmia de la covid-19 ha marcat un abans i un després en la nostra societat. Tant a escala nacional com mundial, el nombre de defuncions -que segons l'INE al març i abril de 2020 es va arribar a un pic de més del doble de morts registrades que els mesos previs, en el cas de Catalunya- ha provocat que l'esperança de vida a Espanya es reduís.





Així ho indica una investigació del Centre Leverhulme de Ciències Demogràfiques de la Universitat d'Oxford (Regne Unit) que s'ha publicat aquest dilluns a la revista 'International Journal of Epidemiology' i que estima que a Espanya l'esperança de vida es va reduir de mitjana en 1,41 anys el 2020 enfront de 2019 per la pandèmia de covid-19.





L'estudi ha reunit les dades de mortalitat de 29 països, la majoria dels quals se situen a Europa i els Estats Units, ja que són territoris en què s'han publicat registres oficials de defunció de l'any 2020. D'aquesta manera, el grup d'investigadors ha determinat que en 27 dels 29 països s'ha reduït l'esperança de vida el 2020.





Una altra conclusió general que s'ha extret de la investigació ha estat que les dones de 15 països i els homes de 10 països tindrien una menor esperança de vida en néixer el 2020 en comparació amb el 2015. Aquest últim any s'ha utilitzat de "referència", ja que longevitat dels éssers humans també es va veure perjudicada el 2015 a causa d'una important temporada de grip.









A ESPANYA, LES DONES SÓN LES QUE SURTEN PERJUDICADES





En el cas concret d'Espanya, l'esperança de vida en néixer el 2020 és de 85 anys en les dones i de 79, 61 en els homes. Així i tot, les dones són les principals afectades, amb 1,442 menys anys de vida esperats de mitjana, enfront de l'1,383 menys en el cas dels homes enfront de 2019.





Si posem el focus en el futur pròxim, el col·lectiu més afectat serà el de dones menors de 30 anys, que viuran fins a 1,53 anys menys del que s'esperava. En el cas dels homes, els menors de 30 viuran fins a 1,47 anys menys, segons les estadístiques d'aquest treball de la Universitat d'Oxford.









MAJOR "RETALLADA" DE L'ESPERANÇA DE VIDA DES DE LA II GUERRA MUNDIAL





Segons han destacat els investigadors amb el balanç final de les dades, la pandèmia ha causat la major "retallada" de l'esperança de vida a Europa Occidental des de la Segona Guerra Mundial. "En països com Espanya, Anglaterra i Gal·les, Itàlia i Bèlgica, entre d'altres, l'última vegada que es van observar descensos tan importants de l'esperança de vida en néixer en un sol any va ser durant la Segona Guerra Mundial", ha assegurat el coautor de l'estudi, el mexicà José Manuel Aburto.





L'expert afirma que la magnitud de les pèrdues d'esperança de vida va ser molt pronunciada en gran part dels territoris estudiats: "22 països inclosos en el nostre estudi van experimentar pèrdues superiors a mig any el 2020. Les dones de vuit països i els homes d'11 van experimentar pèrdues superiors a un any. Per contextualitzar, aquests països han trigat una mitjana de 5,6 anys a aconseguir un augment d'un any a l'esperança de vida recentment: un progrés que la covid-19 ha esborrat en el transcurs de 2020".





En la majoria dels 29 països, els homes van experimentar un major descens de l'esperança de vida que les dones. Els majors baixades es van observar entre els homes dels Estats Units, que van experimentar una caiguda de 2,2 anys en relació amb els nivells de 2019, seguits pels homes de Lituània (1,7 anys).





En aquest sentit, una altra de les responsables de l'estudi, la doctora Ridhi Kashyap, ha apuntat que "als Estats Units, l'augment de la mortalitat en el grup d'edat de menys de 60 anys va contribuir de forma més significativa a la davallada de l'esperança de vida, mentre que en la major part d'Europa l'augment de la mortalitat per sobre dels 60 anys va contribuir de manera més significativa".







Finalment, l'equip d'investigació ha instat a països d'"ingressos baixos i mitjans" que publiquin els registres oficials de morts per covid-19 per "comprendre millor les repercussions de la pandèmia en l'ambit mundial".