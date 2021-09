L'ONCE presenta a Barcelona el seu quiosc més accessible i sostenible

Enric Botí, David Bernat, Jaume Collboni i Eric Villalón inaugurant el primer quiosc de Barcelona / @Catalunyapress





L'ONCE ha presentat estiguis dimarts davant l'entrada principal de l'edifici ONCE Catalunya, el seu nou model de quiosc. Un model més accessible per a tots els agents venedors amb discapacitat, més sostenible en què s'han cuidat els materials de construcció i l'estalvi energètic a més de facilitar la comunicació amb el públic per anar-los implantant progressivament a tot Catalunya.











Jaume Collboni dins el nou quiosc de l'ONCE a Barcelona / @Catalunyapress









L'acte ha comptat amb la participació de Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de Barcelona; Joan Ramon Riera, regidor d'Infància, Joventut i Persones Grans i president de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD); Enric Botí, delegat territorial de l'ONCE a Catalunya; David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya i el venedor dels productes de joc d'aquest quiosc, Eric Villalón.





ENRIC BOTÍ: "AQUESTS NOUS QUIOSCS SÓN PUNTS D'IL·LUSIÓ I SOLIDARITAT"





Enric Botí, durant la seva intervenció davant els mitjans / @Catalunyapress





El Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí, en declaracions a Catalunyapress ha parlat de la importància d'aquest primer "quiosc de Barcelona" i en aquest sentit ha afirmat "ha donat les gràcies a tots els que han fet possible la seva instal·lació, gràcies a les converses mantingudes amb l'Ajuntament de Barcelona que ha acceptat aquest model de quiosc ".





Segons Botí "aquest és un model inclusiu, accessible que formarà part de la ciutat. I no només és un quiosc sinó que seran punts d'il·lusió, de solidaritat a on s'apropa la ciutadania ha parlar amb nosaltres, buscant oportunitats de vida. estem aquí per donar vida a la ciutat i ajudar a les persones que gràcies a la compra del cupó podem atendre ".









Enric Botí durant la presentació de l'quiosc de Barcelona / @Catalunyapress





El delegat de l'ONCE afirma que "per Nadal col·locarem 40 més i l'any que ve hi haurà uns 50 en una primera fase on col·locaríem 100 a Barcelona. Per l'ONCE suposa un esforç a hores d'ara, però val la pena millorar les condicions de treball dels nostres venedors amb un quiosc més accessible i molt més espaiós en el seu interior amb un lloc on ubicar un gos guia i una cadira de rodes. molt més segur a l'incorporar tecnologia i pantalles LED. Que compta amb materials elèctrics de baix consum, per estar més d'acord amb el que s'està fent. i sobretot un entorn inclusiu, un punt per la il·lusió i la ciutadania que ens troba cada dia ".





Tot i la pandèmia a l'ONCE, en paraules d'Enric Botí, "estem plens d'il·lusió, afrontant amb optimisme aquesta situació, ens ha costat molt sortir per davant com a la resta dels ciutadans, però estem lluitant. L'ONCE segueix generant oportunitats de vida, segueix donant feina a persones i serveis a qui ho necessita i això és gràcies a aquests quioscs, als nostres venedors ia tota aquella ciutadania que confia en el nostre cupó. a la fi les xifres de la institució són sempre persones ".













AIXÍ SÓN ELS NOUS QUIOSCS DE L'ONCE







El primer client davant el nou quiosc de l'ONCE a Barcelona / @Catalunyapress





Aquest quiosc de venda del carrer Sepúlveda, número 1, és el primer que s'ha instal·lat a Barcelona i hi haurà prop de 40 quan s'encenguin els llums de Nadal.







En paraules del primer client d'aquest nou quiosc de l'ONCE a Barcelona per Catalunyapress aquest és "una gran millora per als venedors. Amb aquest quiosc guanyen en qualitat de vida, és un lloc ampli". I preguntat sobre perquè compra la loteria social de l'ONCE afirma "per tota la tasca que fan i perquè aquest venedor val un munt". El client es refereix a Eric Villalón, el venedor que ha estrenat aquest dilluns aquest quiosc davant la seu l'ONCE a Catalunya i que amaga a un campió paraolímpic d'esquí alpí dins de si i que mostra un gran somriure d'orella a orella.





Amb els nous quioscs, l'ONCE canvia la imatge d'aquesta porta d'accés al món d'inclusió social, que millora les condicions laborals dels venedors de l'ONCE i que també renova la imatge de la ciutat.





Els plànols de el nou disseny de quiosc / @ONCE









El nou disseny compleix amb tots els requisits d'accessibilitat universal per a les persones que exerceixen la venda i també per als compradors. L'exposició dels productes de joc social, amb més superfície de vidre, és més clara i organitzada per ajudar a client en la seva elecció.









El quiosc incorpora l'espai suficient per a albergar a un treballador en cadira de rodes / @ONCE





Per a les persones cegues usuàries de gos guia, el nou quiosc compta amb un espai perquè els seus inseparables ajudants estiguin estirats a terra, còmodament, mentre el seu amo treballa.









A sota de taulell hi ha un espai reservat per gossos guia / @ONCE





I per als que utilitzen cadira de rodes, el model disposa d'una rampa fixa d'accés a l'interior del , a més que totes les zones d'exposició són accessibles mitjançant una plataforma.





Per millorar el confort de venedor, s'ha incorporat una cadira ergonòmica, aire condicionat i calefacció perquè la climatització sigui constant a l'interior. A més aquest model de quiosc presenta en els seus laterals exteriors frases en Braille, el sistema de lecto escriptura propi de les persones cegues i sistemes de seguretat.