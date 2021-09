Dos detinguts per presumptament agredir sexualment una jove al Segrià

@EP





Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a la nit a dos homes de 31 i 23 anys presumptament relacionats amb l'agressió sexual d'una jove al Segrià (Lleida).

Segons ha explicat la policia catalana a Europa Press aquest dilluns, els fets van passar durant la tarda de diumenge en un poble de la zona de Segrià.





Els detinguts, un d'ells com a presumpte autor i l'altre per presumptament no haver evitat l'agressió, es troben en dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial.