Aragonès s'enfronta al primer Debat de Política General amb la taula de diàleg i l'Aeroport del Prat com a temes "estrella"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, afrontarà aquest dimarts el seu primer Debat de Política General (DPG) al Parlament, que posarà a prova l'estabilitat del Govern i la seva aposta per la taula de diàleg, i que tindrà la detenció de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, -ja en llibertat- com a teló de fons.





Aragonès preveia arribar a aquest Debat de Política General dues setmanes després de la represa de la taula de diàleg -la seva principal aposta davant el conflicte català- i una vegada aprovat el pla de Govern, que ratifica el compromís per aquesta taula, malgrat que la setmana anterior els socis de l'Executiu -ERC i Junts- havien tornat a protagonitzar una desavinença per aquest assumpte.





Després de la crisi, que va provocar que Aragonès deixés a Junts fora de la taula en no presentar una delegació amb membres de Govern, el president català va tractar de reconduir la situació primer reunint-se amb el vicepresident, Jordi Puigneró, i després amb l'aprovació del pla de Govern, que es va reivindicar com un pla de tot l'Executiu.





No obstant això, la detenció de Puigdemont dijous a la nit a Sardenya (Itàlia) va alterar el tauler polític a Catalunya i, tot i que l'expresident va ser posat en llibertat l'endemà, va tornar a sembrar dubtes sobre la viabilitat de l'estratègia del diàleg.





De fet, Junts ha tornat a carregar aquest dilluns contra aquesta aposta i ha avisat per boca de la seva vicepresidenta, Elsa Artadi, que la detenció del seu líder "reforça la poca credibilitat" que donaven a la taula de diàleg.





No obstant això, el mateix Aragonès ha reafirmat que cal "mantenir el rumb" i que el seu compromís amb el diàleg no ha canviat perquè no veu altra alternativa per solucionar el conflicte a Catalunya.





ELS "PAPERS" DE LA CUP I EL PSC





Als dubtes sobre el diàleg, qüestionada principalment pel seu soci de Govern, se li suma la fragilitat de la majoria parlamentària independentista, ja que en les últimes setmanes la CUP ha reiterat que creu que s'està incomplint el pacte d'investidura, que cal un gir en les polítiques de l'Executiu i ha advertit que veu difícil donar suport als Pressupostos catalans de 2021.





Els 'cupaires', que també són reticents amb la via de diàleg, no veuen amb bons ulls projectes com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat i els Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona-Pirineus, i van titllar de "continuista" el pla del Govern, de manera que el Debat de Política General servirà per examinar l'estabilitat de la majoria parlamentària independentista i començar a preveure les possibilitats de tirar endavant els comptes.





També està per veure quin serà el paper de l'oposició, amb el PSC de Salvador Illa i el seu 'Govern alternatiu' al capdavant, i si facilitaran l'aprovació de propostes de resolució impulsades pels grups governamentals.





El que és previsible és que, més enllà de la taula de diàleg, durant el debat tornin a sortir qüestions com l'ampliació de l'Aeroport després de la paralització de la inversió, i el projecte de llei audiovisual estatal, la gestió de la pandèmia, la recuperació econòmica i incidents com els macrobotellots de les últimes setmanes.





COM DESENVOLUPARÀ PLE?





El Debat de Política General començarà aquest dimarts a les 16.00 hores amb la intervenció d'Aragonès sense límit de temps, en la qual presentarà les línies d'actuació del seu Executiu i previsiblement concretarà alguns aspectes del pla de Govern que es va aprovar la setmana passada.

El ple es reprendrà dimecres a les 9.00 hores, quan els grups prendran la paraula per un temps de mitja hora cadascun començant pel PSC i de major a menor representació, acabant pels grups que donen suport a la Generalitat -Junts i ERC-.





El president podrà contestar individualment o en una resposta conjunta, i els grups podran replicar-ho en un torn de deu minuts. Un cop acabat el debat, s'obriran un termini de mitja hora perquè els grups presentin un màxim de quinze propostes de resolució per formació, la Taula tractarà la seva admissió a tràmit i dijous entre les 9.00 i les 12 podran presentar transaccionar iniciatives.





L'activitat a l'hemicicle no es reprendrà fins dijous a les 16.00, quan es debatran les propostes -cada grup exposarà les seves durant 10 minuts- i es durà a terme la votació.





TROBADA AMB TORRA AL PARLAMENT





Abans del discurs d'Aragonès, dimarts a les 15.00 la presidenta de Parlament, Laura Borràs, rebrà al Despatx d'Audiències de la Cambra catalana a l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, coincidint que es compleix un any de la seva inhabilitació.

A la recepció també hi seran Aragonès, Puigneró i membres de la Mesa, i tant el president, l'expresident, com Borràs realitzaran una intervenció.





DESIGNACIÓ DE LA SENADORA AUTONÒMICA



Un cop finalitzades les votacions del Debat de Política General dijous a la tarda, el ple votarà la designació de l'actual vicepresidenta segona de la Cambra, Eva Granados (PSC), com a senadora autonòmica, en substitució de Manel de la Vega.

La dirigent socialista, que previsiblement superarà aquest tràmit, necessita ser designada senadora per poder ser portaveu del PSOE al Senat, com va decidir l'Executiva Federal socialista.