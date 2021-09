El PPC proposarà una alternativa "de veritat" en el Debat de Política General

@EP





El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, proposarà al Debat de Política General que comença aquest dimarts al Parlament l'articulació d'una "alternativa política de veritat que superi la decadència" que està vivint la comunitat, en la seva opinió.





En declaracions als mitjans des de Girona aquest dilluns, Fernández ha afirmat que el PSC "no té absolutament res d'alternativa", perquè està exercint de comparsa i crossa de l'actual Govern independentista -en les seves paraules-.





El popular ha apuntat que l'alternativa no ha de ser només de sigles, sinó de polítiques que ara defensa el PP, com els impostos moderats, la llibertat d'escollir model educatiu, el respecte a la propietat privada i la tolerància zero davant els "autèntics espectacles d'incivisme "que, creu, es produeixen a Catalunya.