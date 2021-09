Els Mossos busquen un home per apunyalar una dona al centre d'Olot

Olot/ @EP





Els Mossos d'Esquadra busquen un home per apunyalar una dona al mig del carrer a Olot. Segons ha avançat el Diari de Girona i han confirmat els Mossos a l'ACN, l'agressor ha abordat la víctima cap a tres quarts de cinc del carrer quan caminava pel carrer Camil Mulleras. L'home ha assestat diverses ganivetades a la dona i ha fugit. Una ambulància ha atès la dona i l'ha traslladat a l'hospital comarcal. Segons les primeres informacions, les ferides són superficials i no es tem per la vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i localitzar l'autor de l'apunyalament.





Segons informa el Diari de Girona, en el moment de l'atac, la dona anava acompanyada de la seva mare que ha dit als serveis d'emergències que l'autor de l'agressió és exparella de la víctima.