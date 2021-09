Aquests són els cinemes amb l'entrada a 3,50 € que celebren la 'Festa del cine'

@EP





Si volies anar a cinema i tens poc pressupost, estàs de sort. A partir d'aquest l unes 27 de setembre, fins el dimecres dia 30 de setembre, les entrades per acudir a les sales costen 3,50 euros en diferents llocs d'Espanya per celebrar el que abans es deia la "Festa del Cine".





Aquest any, sota el nom de "Jo vaig a el cinema", el sector audiovisual es posa a l'abast de tothom per defensar el lema que porten des del 2020 apuntat, al dir que la cultura és segura. Per aquest motiu conviden a la població a gaudir de cinema amb milers d'entrades a mòdics preus- en algunes ocasions- amb ofertes a la restauració.





A continuació pots consultar les sales que s'han adherit a aquesta iniciativa.