Richard Gere accedeix a testificar en el judici contra Salvini per impedir el desembarcament de l''Open Arms'

L'actor nord-americà Richard Gere ha accedit a declarar en el judici contra l'antic ministre d'Interior italià Matteo Salvini per bloquejar el desembarcament de 147 rescatats pel 'Open Arms' a l'agost de 2019.





Richard Gere a l'Open Arms





Gere, qui estava de vacances amb la família a la Toscana, va viatjar fins a Sicília i es va sumar a la tripulació del vaixell per pressionar perquè se'ls proporcionés aliment als migrants rescatats, que finalment van poder desembarcar a Lampedusa després de 19 dies de bloqueig.





L'equip jurídic de 'Open Arms' va lliurar la setmana passada una llista de testimonis disposats a testificar contra Salvini en la qual estaria el propi Gere. Open Arms ha confirmat al diari britànic 'The Guardian' que Gere vol declarar si el jutge ho permet, el que podria conèixer-se el 23 d'octubre.





"Si volen convertir el judici en un espectacle i volen veure a Richard Gere, que vagin a el cinema, no a un tribunal", ha declarat Salvini després de conèixer la notícia. "El conec com a actor, però no entenc quin tipus de lliçó vol donar-me", ha afegit, a el temps que ha declarat la seva intenció de demanar-li un autògraf quan el vegi.





La Fiscalia ha sol·licitat ja la declaració del primer ministre italià, Giuseppe Conte; de l'actual ministre d'Afers Exteriors d'Itàlia, Luigi Di Maio, i de la d'Interior, Luciana Lamorgese.





Els fiscals han acusat Salvini d'un delicte d'abús de poder i de privació de llibertat a l'impedir que el vaixell de rescat espanyol 'Open Arms' atraqués al port de Palerm a l'agost de 2019. A bord de la nau viatjaven 150 migrants, entre ells alguns menors d'edat, que havien estat rescatats a la Mediterrània.





Salvini, líder de la formació d'ultradreta Lliga, ha negat les acusacions i ha assegurat que sempre va actuar en interès de país. En cas de ser trobat culpable dels delictes d'abús de poder i privació de llibertat, podria enfrontar a una pena de presó de fins a 15 anys.