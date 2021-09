Eleccions generals a Alemanya 2021: "Resultats electorals de por"

"Per un cap", segons el tango cantat per Carlos Gardel es va definir aquesta elecció general a l'Alemanya de 2021. En efecte, sense la re-postulació a un cinquè període de la Canceller Angela Merkel era molt difícil que la coalició de la Unió demòcrata Cristiana-Unió Socialcristiana (CDU-CSU), coalició conservadora, pogués mantenir la primera majoria en aquests comicis generals. Aquestes eleccions han estat les més competitives i incertes de l'Alemanya pos guerra i les més important de la Unió Europea (UE) del 2021.





El líder de l'SPD, Olaf Scholz @ep





Hi ha vencedors i derrotats





Entre els vencedors podem assenyalar la gran gesta de el Partit Social Demòcrata Alemany (SPD) que aconsegueix una votació d'un 25,7%, molt per dalt de les aconseguides en les generals de l'any 2013 i 2017; el partit ecologista dels Verds amb un 14,8% i, el partit Liberal (FDP) que manté la seva votació i puja lleument. Els grans derrotats són els conservadors de la CDU-CSU que baixen ostensiblement la seva votació a un 24,1% (-8,4%), el pitjor acompliment electoral dels últims 70 anys; el partit de la ultradreta, Alternativa per a Alemanya (AFD) que arriba a un 11,5% i el partit de L'Esquerra (Die Linke) amb un magre resultat que frega el 4,9%.





Les negociacions polítiques en curs





Hi ha un clar mandat del vot alemany de proporcionar als socialdemòcrates amb el seu líder, Olaf Scholz, el poder constituir govern a la brevetat possible. Puix que, les negociacions amb els altres partits, els Verds i els Liberals ja es van iniciar per part del SPD. Si prospera aquestes negociacions, estaríem davant del que s'anomena la coalició Semàfor, segons els colors d'aquestes tres organitzacions partidàries. Una particularitat de sistema polític alemany possibilita que també el partit que ha aconseguit la segona majoria pot també iniciar negociacions per constituir una majoria al parlament que li permeti dirigir els destins de govern. La CDU-CSU intentarà negociar amb els Verds i Liberals per conformar coalició denominada jamaicana. Els Verds i Liberals s'han constituïts en els partits claus per construir majories de govern al parlament alemany. Un fet meritori dels partits democràtics alemanys, és el total rebuig a conformar aliances amb el partit de la ultradreta xenòfoba AFD, el que s'anomena, el cordó sanitari.





Les negociacions governamentals són complexes, plenes de frecs i desencontres programàtics i, poden durar un bon temps. La Canceller Merkel triada al setembre de 2017 recentment va poder constituir el govern amb el SPD (la Gran Coalició-Groko en alemany) al març de l'2018. En aquesta ocasió, Scholz ha promès fer tots els esforços perquè en Nadal 2021 hi hagi un govern SPD -Verdes i Liberals, amb ell, com Canceller.





És per tots conegut, que en el sistema electoral alemany no es vota directament per la, o el Cancill@r, sinó que són els parlamentaris trieu i totes els que definiran a el successor de la Canceller Merkel. Els seients al parlament van quedar de la següent forma: SPD: 206 elegits; CDU-CSU: 196; Els Verds: 118; Liberals: 92; AFD: 83 i Die Linke: 39 escons. Una dada important de destacar és que en els sondejos i enquestes d'opinió realitzades per institucions alemanyes s'expressa majoritàriament el convenciment que la Gran Coalició (Groko) ha arribat a la seva fi i, que cal una nova constel·lació política.





El guanyador de la jornada electoral





Per al SPD el resultat d'aquesta contesa ha estat d'un "sorprenent" i perquè no dir-ho, d'un no "merescut" triomf electoral. A l'ésser nominat, Olaf Scholz, com el cap de sèrie dels socialdemòcrates, eren molt pocs analistes que auguraven èxit pel candidat i el SPD. A aquesta data -gairebé un any enrere- el SPD, oscil·lava entra el 13 i el 15% d'intenció de vots. El partit era fortament castigat per l'opinió pública pel curs neoliberal de les seves polítiques, per ser part de la Gran Coalició i, per un cert abandonament dels seus aliats socials històrics i les seves reivindicacions, el altre temps poderós moviment sindical alemany.





Hi havia la sensació que el SPD seguiria el rumb dels socialistes francesos (PSF) o dels socialistes grecs del PASOK i, altres partits socialistes o laboristes europeus que havien transitat a la insignificança política. El candidat Scholz, part de l'ala moderada del SPD havia estat derrotat en les internes per dirigir el partit per l'ala més d'esquerra. No obstant això, lentament Scholz es va anar posicionant en els sondejos d'opinió i, la intenció de vot del SPD va començar a pujar a aquest punt, que en les últimes setmanes prèvies a l'elecció de el 26 de setembre mantenia una diferència amb els conservadors d'un 4 a 5% al seu favor. Finalment, la diferència va ser més estreta entre aquests partits tradicionals de l'espectre polític germànic. La supervivència de l'SPD és gran part, labor de el molt possible Canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, considerat avui com un heroi i salvador de la socialdemocràcia alemanya.





El SPD està de tornada en el tauler polític alemany com un actor de primera classe, no secundari, com ho va ser amb la coalició amb els conservadors. També a nivell europeu, aquest triomf polític electoral ve a enfortir a una de les famílies polítiques tradicionals a la UE, la socialdemòcrata, més encara amb l'avanç substantiu observat en els darrers anys i recentment dels socialdemòcrates nòrdics. Caldrà veure quins seran els canvis profunds de les polítiques anti neoliberals que Scholz proposarà tant a nivell nacional com europeu.