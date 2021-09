Dos detinguts més per presumptament agredir sexualment una jove al Segrià

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a la nit dos homes més presumptament relacionats amb l'agressió sexual d'una jove a la zona de Segrià (Lleida).





Segons ha explicat aquest dimarts la policia catalana a aquests dos homes ja se'ls havia pres declaració, però finalment han estat detinguts per "no haver evitat l'agressió".





Els fets van passar durant la tarda de diumenge en un poble de la zona de Segrià (Lleida), i els agents van detenir el mateix dia a la nit dos homes de 31 i 23 anys --un com a presumpte autor i l'altre per presumptament no haver evitat la agressió--.