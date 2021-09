Fumar augmenta notablement el risc de mort per Covid-19

Cigarro @ep





El tabaquisme té moltes probabilitats d'empitjorar la gravetat de la COVID-19 i el risc de morir a causa de la infecció, segons un ampli estudi del Biobanc del Regne Unit, publicat en línia a la revista respiratòria 'Thorax'.





Es tracta del primer estudi d'aquest tipus en el qual es reuneixen dades d'Observació i genètics sobre el tabaquisme i la COVID-19 per reforçar la base de proves.





Els investigadors assenyalen que les dades sobre si el tabaquisme s'associa a una major probabilitat d'infecció per COVID-19 més greu han estat inconsistents.





Diversos estudis realitzats a el principi de la pandèmia van informar d'una menor prevalença de fumadors actius entre les persones ingressades a l'hospital amb COVID-19 que en la població general. Però altres estudis basats en la població han suggerit que el tabaquisme és un factor de risc per a la infecció.





No obstant això, la majoria de les investigacions realitzades fins a la data han estat de caràcter

observacional i, per tant, no han pogut establir un efecte causal. Per això, els investigadors van combinar anàlisi d'Observació i d'aleatorització mendeliana per comprendre millor la relació.





L'aleatorització mendeliana és una tècnica que utilitza variants genètiques com a substituts d'un factor de risc concret -en aquest cas, variants genètiques que fan que algú sigui més propens a fumar o fumar més intensament- per obtenir proves genètiques que donin suport a una relació causal.





Es van basar en els registres d'atenció primària vinculats, els resultats de la prova COVID19, les dades d'ingressos hospitalaris i els certificats de defunció per buscar associacions entre el tabaquisme i la gravetat de la infecció per COVID19 de gener a agost de 2020 a 421.469 participants del Biobanc del Regne Unit, a tots els quals se'ls havia analitzat la seva composició genètica quan van acceptar participar en 2006-10.





Durant el període d'estudi, 13.446 (3,2%) persones es van sotmetre a una prova d'hisop (PCR) de COVID-19, de les quals 1649 (0,4%) van resultar positives; 968 (0,2%) van requerir ingrés hospitalari i 444 (0,1%) van morir com a conseqüència de la seva infecció.





La majoria (59%) dels participants no havia fumat mai, més d'un terç (37%) eren exfumadors i només el 4% eren fumadors actuals. Entre els fumadors actuals, la majoria (71%) eren fumadors lleugers o moderats (1-19 cigarrets / dia); només el 29% eren fumadors empedreïts (20 + / dia).





En comparació amb els que mai havien fumat, els fumadors actuals tenien un 80% més de probabilitats de ser ingressats a l'hospital i una probabilitat significativament més gran de morir a causa del COVID-19.





Els investigadors van utilitzar l'aleatorització mendeliana per avaluar si una predisposició genètica al tabaquisme i a el consum excessiu de tabac podria tenir un paper en la gravetat de la COVID-19 entre 281.105 dels participants originals que vivien a Anglaterra.





Això va revelar que la predisposició genètica al tabaquisme s'associava a un risc 45% major d'infecció ia un risc 60% major d'ingrés hospitalari per COVID-19.





També va mostrar que una predisposició genètica a fumar més intensament s'associava amb un risc d'infecció de més del doble, un risc d'ingrés hospitalari 5 vegades més gran i un risc de mort pel virus 10 vegades més gran.





Tot i que els investigadors reconeixen que només es van basar en les dades de les proves COVID-19 dels hospitals i no en dades més representatives de la comunitat, assenyalen la similitud de les troballes en els dos conjunts d'anàlisi.





"En general, la congruència de les anàlisis observacionals que indiquen associacions amb conductes de tabaquisme recents i les anàlisis [d'aleatorització mendeliana] que indiquen associacions amb la predisposició a el tabaquisme al llarg de la vida i la intensitat del tabaquisme recolzen un efecte causal de l' tabaquisme en la gravetat de COVID-19 ", conclouen.





"La idea que el tabaquisme pugui protegir contra el COVID-19 sempre va ser improbable", afirmen els doctors Anthony Laverty i Christopher Millet, de l'Imperial College de Londres, en un editorial vinculat.





"Una pandèmia respiratòria hauria de ser el moment ideal per a centrar les ments col·lectives en el control del tabac", afegeixen, destacant un informe recent de el Real Col·legi de Metges. En ell s'assenyala que el Regne Unit no està en vies d'aconseguir l'objectiu declarat pel govern d'una prevalença del tabaquisme inferior a el 5% per a 2030, i que el tabaquisme segueix sent una de les principals causes de desigualtat sanitària.





En un podcast vinculat, l'investigador principal, el doctor Ashley Clift, llança un missatge clar per als fumadors: "Els nostres resultats suggereixen clarament que el tabaquisme està relacionat amb el risc de patir COVID greu, i a l'igual que el tabaquisme afecta el risc de patir malalties cardíaques, diferents tipus de càncer i totes les altres afeccions amb les que sabem que el tabaquisme està relacionat, sembla que passa el mateix amb la COVID. Així que ara podria ser un moment tan bo com qualsevol altre per deixar els cigarrets i deixar de fumar ", suggereix.