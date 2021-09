CCOO de Catalunya reclama una resposta immediata a el "col·lapse" de l'Oficina d'Estrangeria

Oficina d'Estrangeria de Barcelona @ep





CCOO de Catalunya ha reclamat a la Subdelgación de Govern a Barcelona una resposta immediata a el "col·lapse" que assegura que hi ha a l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, en un comunicat del sindicat aquest dimarts.





Segons l'organització, l'oficina té acumulats sense resoldre "desenes de milers d'expedients" i els treballadors han criticat reiteradament la manca de personal i de recursos per resoldre ràpidament els tràmits.





Per això, el sindicat ha reclamat que "es prenguin les mesures necessàries de manera urgent" per garantir la resolució dels expedients i que es doti de recursos humans i materials per evitar que el col·lapse es torni a repetir.