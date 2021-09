L'esperit d'Elsa Peretti estarà molt present en la programació de Teatre Akadèmia

Elsa Peretti va ser d'una aquestes escasses persones que deixen empremta imperible. Descendent d'un acabalat empresari petrolier italià, model de Dalí i Oriol Maspons, amiga de Liza Minelli i Andy Warhol, dissenyadora de joies, va viatjar per mig món i es va establir a Espanya en els anys seixanta, havent trobat el seu refugi al poble de Sant Martí Vell, que va acabar restaurant completament. Va promoure la creació d'una Fundació que porta el nom del seu pare, unit ara al d'ella mateixa, que realitza tasques de protecció de l'entorn, conservació de la vida silvestre, programes humanitaris i de protecció de minories oprimides i projectes d'investigació mèdica i científica. Sota la seva empara sorgir a la zona alta de Barcelona un petit teatre anomenat Akadèmia caracteritzat per una programació selecta, rigorosa i d'alta qualitat.





Morta fa pocs mesos, el seu record ha estat evocat en les paraules que ha pronunciat en la programació de la nova temporada el president de la Fundació, Stefano Palumbo, que ha subratllat que el seu pensament seguirà estant molt present en l'esperit d'aquest espai escènic.













Guido Torlonia, director artístic de la sala, ha explicat que possiblement la novetat més rellevant sigui el projecte Nous horitzons, concordant amb la convocatòria de textos i propostes escèniques dels "teatres de proximitat". Amb caràcter biennal, apostarà per la creació i formació d'un viver d'intèrprets pertanyents a la Generació Z (d'entre 18 i 23 anys i que com a màxim hagin participat en un projecte professional), la presentació d'un cicle de lectures de textos inèdits contemporanis i la producció d'un text del cicle durant la temporada 2022/23. S'ha escollit el format de càpsules formatives a partir d'una selecció de professionals (Andrés Corchero, Lali Álvarez, Isabelle Bres, Els Detectius i Davo Marín), que accentua i dóna impuls a la feina que comença a partir del cos com a eina fonamental i de coneixement.





La temporada pròpiament dita s'inicia amb la reposició de "Soc el vent" de Jon Fosse (direcció: Marc Chornet i seguirà després "No em diguis reina" d'Emilia Corral (Corral i Glòria José), "Talking heads, d'Alan Bennett ( Lurdes Barba, Imma Colomer i Lina Lambert), "Xarxa" de John Logan (Guido Torlonia), "El Palmerar, d'Albert Tola (Rodrigo García Olza)," Els nostres fills "de Lucy Kirkwood (Marta Gil)," Li sourire de Darwin ", d'Isabella Rossellini," Eduard II "de Christopher Marlowe (Moreno Bernardi) i" Nous horitzons "d'Iban Beltran i Ana Pérez.









Per primera vegada s'ha previst la realització de funcions prèvies destinades a col·lectius específics que no poden formar part del públic habitual per motius econòmics. D'altra banda, el teatre ha culminat la reforma del seu espai interior que no només s'ha centrat en la dotació tècnica de la sala, sinó també en el procés de la comunicació amb una nova web dissenyada per Carol Waart a qui també correspon l'autoria de la nova proposta gràfica que els espectadors trobaran en els suports del pati d'accés al teatre.