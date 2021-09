Centenars de taxis marxen per Barcelona per demanar que Uber i Free Now abandonin la ciutat

El sindicat Elite Taxi ha tornat a convocar una manifestació per aconseguir l'objectiu que persegueixen des de fa anys: que Uber i FreeNow abandonin Barcelona.





"No valen respostes ambigües ni confuses, ni tampoc els enganys", demana el sindicat de taxistes a l'administració.





Taxistes marxant per Barcelona / JC Meneses





En Elit Taxi estan especialment preocupats per la col·laboració entre MyTaxi - actualment coneguda com Free Now - i Uber Europa, que consideren que "han unit les seves forces contra els interessos dels taxistes".





"Malgrat que des dels seus inicis van donar mostra d'una sorprenent voracitat per acaparar el mercat a força de salvatges descomptes, van saber distreure el taxista amb incentius econòmics i amb una narrativa on s'oferien com capdavanters perfectes en la nova etapa digital que ja des d'aleshores es venia com una cosa inevitable i necessari ", asseguren des Elit Taxi.







Des del sindicat entenen que "Free Now sempre ha estat el deixeble avantatjat de Uber". "Ha sabut posar-se de perfil, mantenir-se al marge, moure a l'ombra, ser amable, fer sentir a el taxista que tots dos tenien objectius i enemics comuns, que tenien un pacte no escrit d'exclusivitat, de no agressió, de confiança, però això només era una il·lusió, un parany, un joc, un mitjà per aconseguir un fi ", denuncien.





Aquí poden veure imatges de la marxa: