Més País i ERC s'avancen a Unides Podem i registren al Congrés lleis per regular l'ús de l'cànnabis

Més País i ERC han presentat aquest dimarts al Congrés sengles iniciatives per regular l'ús de l'cànnabis a Espanya, avançant-se així a Unides Podem, que divendres passat va anunciar que està ultimant la seva pròpia norma en aquesta matèria.





Íñigo Errejón @ep





Les iniciatives de Més País i ERC persegueixen regular el cànnabis per al seu ús professional, medicinal i recreatiu. En paraules del líder d'Més País, Íñigo Errejón, la seva llei aspira a ser la normativa "més avançada d'Europa" en aquesta matèria i trencar la "hipocresia" que envolta al seu consum, que és un "fet social generalitzat" al país .





En termes similars s'han expressat el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, i la seva companya Marta Rosique, que ha explicat que la intenció del seu grup era haver presentat una llei amb la signatura de diversos grups, però que finalment no ha estat possible.





Les dues formacions coincideixen, com també sosté Unides Podem, en què cal regular el que ja és una realitat a Espanya, garantir un consum més segur i lluitar contra les màfies del trànsit d'aquestes substàncies.





DIMENSIÓ ECONÒMICA





Errejón ha reivindicat que no és la primera vegada que Més País obre debats nous que acaben forjant avanços. "És hora de ser pioners, d'avançar-nos en regulacions que ja estan a Alemanya i Portugal", ha desgranat a l'apuntar que es tracta d'una llei "integral" que regula l'ús medicinal, la compra i venda de cànnabis, així com el seu autoconsum o el cultiu professional, obligant en aquest camp a l'ocupació de al menys un 60% d'energies netes.





Un altre factor positiu --defensa-- rau en la seva dimensió econòmica, atès que estudis apunten que el consum de cànnabis mou uns 100.000 llocs de treball que "vol que cotitza". A més, pretén que aflorin per a les arques públiques els beneficis econòmics que reporta el cànnabis via impostos.





Per això, es pauta un impost especial del 35% que reportarien més de 3.000 milions d'euros per a l'Estat i tindrà un caràcter finalista, ja que el 60% del que es recapta es destinaria obligatòriament al finançament de la sanitat pública. També descarregaria a les Forces i Cossos de Seguretat d'aquesta tasca actual de vigilar el tripijoc.





En matèria d'autoconsum, Més País vol limitar a un màxim de fins a 12 plantes i no emprar potències superiors als 1.200 watts. Al seu torn, el text de la proposta pauta que l'emmagatzematge dels seus derivats de floració seca no superi els 3.650 grams i els productes extrets, com resines o olis, no excedeixin els 1.000 grams. També fixa les condicions per a associacions, que ronden la possibilitat entre 150 a a 450 quilograms, a més de pautar un registre de professionals per a l'ús medicinal del cànnabis.





REDUIR EL CONSUM





De la seva banda, Marta Rosique ha posat èmfasi que la intenció de la seva llei és contribuir a reduir el consum de cànnabis, garantint un accés segur al mateix, regulant el seu ús terapèutic i acabar amb el tràfic per part de les màfies. "No regular-no ho farà desaparèixer, a canvi, fomentarà el mercat negre", ha apuntat Rufián.





Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, ha recordat que la seva formació porta en els seus programes electorals "des de temps immemorial" la regulació de l'ús terapèutic del cànnabis i que ja van plantejar un debat al respecte a la comissió del ram .





Pel que fa a l'ús recreatiu d'aquesta substància, ha comentat que s'ha de "abordar sense demagògia" i que, en qualsevol cas, no s'ha de regular des de l'òptica de la prohibició sinó des de la de la llibertat, l'educació i la garanties sempre tenint en compte que és "una droga que és nociva". Per això, ha demanat a PSOE i PP que d'una vegada per totes "acabin amb el tabú" i permetin obrir aquest debat.