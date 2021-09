Gairebé un de cada dos pacients amb insuficiència cardíaca han mort després de ser hospitalitzats per Covid-19

La taxa global de mortalitat de pacients amb insuficiència cardíaca hospitalitzats per la COVID-19 va ser de el 47,6%, encara que va ser més alta entre els que van tenir insuficiència cardíaca com a complicació aguda durant l'ingrés (53%) que entre els que la presentaven de manera crònica en el moment de ser hospitalitzats (45%), segons un estudi del Registre SEMI-COVID que ha identificat els predictors de mortalitat en aquests pacients.





Teixit cardíac @ep





El mateix estudi assenyala que es van identificar com a predictors de mortalitat en pacients amb insuficiència cardíaca hospitalitzats per COVID-19 majors de 80 anys, grau de dependència severa, deteriorament de la funció renal i elevació paràmetres inflamatoris sèrics; i entre els pacients morts hi havia més proporció de pacients diabètics amb lesió d'òrgan diana, hipertensió arterial i insuficiència renal moderada-severa.





Aquesta nova investigació retrospectiva basada en dades de 16.461 pacients del Registre SEMI-COVID-19 de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), i liderada per internistes de l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid i de l'Hospital Regional Universitari de Màlaga, ha estat publicada a 'Revista Clínica Espanyola' (RCE).





Dels 16.461 pacients analitzats del Registre SEMI-COVID-19, 1.740 tenien antecedents d'insuficiència cardíaca i / o l'havien patit com a complicació durant l'ingrés per COVID-19 i 1.718 (10,4%) van ser inclosos finalment en l'estudi (56 , 5% homes, amb una edat mitjana de 81,4 anys). D'aquests, 819 van morir (taxa de mortalitat global del 47,6%).





Entre els pacients morts hi havia més proporció de pacients diabètics amb lesió d'òrgan diana, hipertensió arterial i insuficiència renal moderada-severa. A més, van presentar més freqüentment: freqüència cardíaca més elevada, taquipnea, menor saturació d'oxigen i presència de consolidació pulmonar bilateral a l'ingrés.





Els pacients amb insuficiència cardíaca hospitalitzats per COVID-19, segons l'estudi, van mostrar un nombre elevat de complicacions, sent la Síndrome de Destret Respiratori Agut (SDRA) la més freqüent (51,7%).