Prohibeixen l'accés a zones evacuades a La Palma per recollir les pertinences

El Cabildo de La Palma ha anunciat aquest dimarts que està prohibit accedir als habitatges en les zones evacuades per l'erupció del volcà de Cim Vell per recollir estris.





A més, els agricultors amb finques ubicades a la zona de Port Naos, El Rem i Les Foies amb torn per a regar podran accedir exclusivament pel nucli de Jedey i el personal tècnic de la corporació s'encarregarà de la neteja de les cendres en els immobles evacuats .





La corporació necessita que la prioritat del Cabildo segueix sent evitar qualsevol risc per a la població i per això es reforça la neteja de les carreteres i vies d'emergència.





L'erupció ha generat fins al moment l'evacuació d'unes 5.700 persones, especialment en els municipis dels Plans d'Aridane i El Paso, i té confinades a altres 300 a la costa de Tazacorte en previsió que la lava arribi a la mar i pugui generar problemes de salut per inhalació de gasos.