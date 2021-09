Els Mossos busquen un home per agredir la seva exparella a "plena via pública" a Olot

Els Mossos d'Esquadra estan buscant aquest dimarts un home de 40 anys per presumptament agredir amb un ganivet la seva exparella a Olot (Girona), segons han explicat fonts policials a Europa Press.





@mossos





Els fets van passar al voltant de les 16.50 hores de dilluns, quan l'home presumptament la va agredir amb un ganivet al braç i a l'abdomen en "plena via pública".





La víctima va rebre "talls superficials", motiu pel qual no va ser necessari el seu ingrés hospitalari, encara que va ser tractada per diversos facultatius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada fins a l'Hospital d'Olot per valorar les ferides.





Després presumptament agredir-la, l'home va pujar a un cotxe i va fugir del lloc dels fets, i agents de la Policia Local d'Olot van avisar els Mossos perquè es fessin càrrec de la investigació.





Els agents han iniciat una investigació per intentar localitzar el presumpte autor dels fets, a què li consten diversos antecedents per violència de gènere.