Socis de Govern carreguen contra Escrivà per demanar que els espanyols es jubilin als 75

Socis de Govern han censurat aquest dimarts al Congrés les paraules de el ministre d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social, José Luis Escrivá, sobre el treball entre els 55 i els 75 anys, i alguns com Esquerra Republicana (ERC) l'han convidat fins i tot a sumar-se al PP.





"Crec que el PP està buscant ministres 'a l'ombra', seria bon candidat per alguna de les coses que diu", ha ironitzat el seu portaveu, Gabriel Rufián, que creu que la prioritat és "que la gent trobés feina amb 35 anys, no amb 65 ". "No té sentit que la taxa d'atur juvenil sigui de el 40% i aquest senyor es preocupi que la gent ha de treballar als 75", ha etzibat.





Tot això després de les paraules d'Escrivà en una entrevista publicada diumenge al 'Diari Ara', en què advocava per "un canvi cultural" per treballar més entre els 55 i els 75 anys. Escrivà va matisar dilluns les seves declaracions, que creu "tretes de context" i va rebutjar haver plantejat "la necessitat de treballar fins als 75 anys".





BILDU: "HI HA ALGUNA COSA DINS EL SEU CAP I ENS PREOCUPA"





Per EH-Bildu, això "no ha estat una rectificació", si de cas "mitja rectificació", cosa a la qual, lamenten, els té "acostumats". "El que em preocupa és que hi ha alguna cosa dins del seu cap quan planteja aquestes coses d'aquesta manera. És inadmissible i no es pot acceptar", ha asseverat el seu portaveu parlamentària, Mertxe Aizpurua.





En aquest sentit, ha recordat que la seva reforma ja contempla "retallades encoberts" per penalitzar el retir anticipat i premiar el retard de la jubilació, i ha subratllat que els treballadors "encara que vulguin treballar fins als 65 anys no poden perquè el mercat laboral els ha expulsat ", condemnant a la meitat de majors de 55 anys a l'atur de llarga durada.





"LA RESPOSTA DE LA SOCIETAT ES VA PODER SENTIR A AUSTRÀLIA"





Celebrant la matisació posterior d'Escrivà, el diputat de Compromís, Joan Baldoví, ha enquadrat aquestes segones declaracions a "la resposta de sindicats i de la societat tan contundent", tant, ha dit "que es va poder sentir a Austràlia": "Se m'ha sembla complicat treballar fins als 75 anys en un país que, quan vas a una entrevista i tens 45 o 50 ja et diuen que estàs molt maig ", ha dit.





Per la seva banda, el diputat de Més País, Íñigo Errejón, ha recordat que "és la quarta vegada" que Escrivà "diu una cosa així i als pocs dies ha de desdir". No obstant això, ha lamentat que "sempre s'ha equivocat cap al mateix costat", mai per revertir retallades i avançar l'edat legal: "El convidem a que canviï les prioritats", ha reblat.