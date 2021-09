El diagnòstic de patologies va baixar de manera "dràstica" el 2020

Investigadors de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) han identificat en un estudi que el 2020 hi va haver una reducció "dràstica" de la detecció de patologies freqüents que, en alguns casos, va arribar fins al 50% per l'impacte de la pandèmia de Covid-19, informa l'Hospital Clínic en un comunicat aquest dimarts.





La revista 'Annals of Family Medicine' ha publicat els resultats de la feina en què els seus autors han analitzat la diferència en els casos detectats d'una trentena de patologies en 2020 respecte a la mitjana de el període 2017-2019.





Es tracta de malalties i factors de risc com la hipertensió, la hipercolesterolèmia, la diabetis, la hipertròfia benigna de pròstata, l'osteoporosi i la malaltia pulmonar obstructiva crònica, entre d'altres.





Així mateix, hi ha altres patologies en què no s'han observat aquest descens "tan significatiu", com l'ictus, l'infart i alguns càncers; i també han observat un augment dels trastorns mentals.





L'investigador principal de l'estudi i director d'investigació de el Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (Capsbe), Antoni Sisó-Almirall, ha aclarit que els CAP han detectat més del 80% de casos de Covid-19.





Al seu parer, prioritzar el Covid-19 i la seva atenció als CAP, que també han fet un seguiment dels pacients i els seus contactes, ha produït un desplaçament en l'atenció i el registre de la resta de malalties.





Així, creu que aquests resultats de l'estudi han de servir perquè els planificadors sanitaris dirigeixin els recursos a l'atenció primària per atendre tot el que no s'ha pogut atendre en l'últim any i també per a futures pandèmies que puguin venir.