El Govern vol aplicar el passaport Covid per reobrir l'oci nocturn

La portaveu de Govern, Patricia Plaja, ha confirmat que l'Executiu català està estudiant l'aplicació del passaport Covid per a la reobertura de el sector de l'oci nocturn "en les pròximes setmanes", que de moment només pot obrir en espais exteriors fins a les 3 de la matinada, amb l'ús de la mascareta obligatori i sense possibilitat de ball.





Patrícia Plaja @ep





En roda de premsa posterior a del Consell Executiu, Plaja ha aclarit l'aplicació d'aquest certificat requereix l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè volen ser "quirúrgics" amb aquelles mesures que afectin llibertats individuals de la ciutadania.





Així, la portaveu ha descartat concretar una data per a la reobertura de el sector ni les condicions amb què es reobrirà tot i que ha reiterat que la "línia vermella" per impulsar aquesta mesura serà quan la situació epidemiològica derivada de la pandèmia de coronavirus ho permeti.





A més, Plaja ha detallat que s'està treballant en un sistema per "verificar" el bon ús de l'aplicació del passaport Covid de manera que la reobertura de el sector també estarà subjecta, més enllà dels requisits epidemiològics, a aspectes jurídics i tècnics.





Plaja ha reivindicat que l'aplicació del certificat és "una mesura més de seguretat" que busca incentivar la vacunació en aquells sectors en els la cobertura vacunal segueix sent baixa, per avançar en la immunitat col·lectiva enfront de virus.





Sobre la possibilitat d'accedir als locals d'oci nocturn amb un certificat Covid de prova diagnòstica, Plaja ha descartat avançar informació i ha assegurat que abans de l'entrada en vigor de la norma faran una roda de premsa per informar de totes les mesures relatives a la reobertura de el sector.





BOTELLONES DE LA MERCÈ





Sobre els botellons d'aquest cap de setmana a La Mercè de Barcelona, Plaja ha defensat que la majoria de la gent que va participar tenia ganes de divertir-se i passar-ho bé, però que hi va haver "actituds violentes i delinqüencials protagonitzades per persones que s'aprofiten de la massa per buscar impunitat ".





Ha apuntat que contra aquestes persones ja va actuar la policia i que ja hi ha unes 60 persones detingudes, i ha recalcat que "aquest Govern no legitima mai la violència.