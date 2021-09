Corea del Nord llança un projectil cap al mar del Japó

Soldats de Corea del Nord @ep







Corea del Nord hauria llançat un "projectil no identificat" cap al mar del Japó, també conegut com el mar de l'Est, segons han informat aquest dimarts l'Estat Major Conjunt de Corea de Sud i el Govern del Japó.





L'Estat Major Conjunt sud-coreà ha precisat que ha detectat "un projectil que es presumeix de curt abast" llançat cap a l'est des de la província nord-coreana de Jagang cap a les 6.40 hores (hora local) d'aquest dimarts.





Així mateix, ha indicat que l'abast de la volada de el projectil va ser de menys de 200 quilòmetres, segons recull l'agència sud-coreana Yonhap.





Després de detectar el projectil, el Comitè Permanent de Seguretat Nacional de el país ha celebrat una reunió d'emergència i ha expressat el seu rebuig al llançament en un moment "crític" en l'estabilitat política de la península.





A més, les autoritats d'Intel·ligència de Corea de Sud i els Estats Units estan duent a terme un "anàlisi detallada" en "consideració de les característiques" de l'esdeveniment.





Per la seva banda, el Govern del Japó ha afirmat que es tractaria d'un míssil balístic i ha indicat que és poc probable que hi hagi caigut a la zona econòmica exclusiva japonesa, informa la cadena NHK.





Així mateix, el primer ministre japonès, Yoshihide Suga, ha donat instruccions a funcionaris per garantir la seguretat del trànsit aeri i marítim i preparar-se per contingències, a el temps que ha afirmat en una roda de premsa que està "intensificant la vigilància i anàlisi de la situació ".





D'altra banda, el Comando Indo-Pacífic dels Estats Units ha assenyalat, en un comunicat, que ha avaluat l'esdeveniment i, en principi, "no representa una amenaça immediata per al personal i territori nord-americà o els aliats".





"El llançament de míssils destaca l'impacte desestabilitzar del programa d'armes il·lícites de Corea de Nord", ha advertit, però, a el temps que ha reafirmat el compromís "ferri" de Washington amb la "defensa" de Corea de Sud i Japó.





Aquesta és la sisena manifestació armada de Pyongyang aquest any i es produeix a menys de dues setmanes que portés a terme una prova del seu nou "sistema de míssils mòbils ferroviaris", que va suposar el llançament des d'un tren de dos míssils balístics cap al mar davant de la costa aquest nord-coreana.





Poques hores després, Seül va disparar per primera vegada amb èxit un míssil balístic des d'un submarí.





Aquestes últimes proves han derivat en un augment de la tensió a la península de Corea, però, fa tres dies la germana del líder nord-coreà Kim Jong-un i considerada com una possible successora a poder, Kim Jo Jong, va dir que la fi de la guerra de Corea es debatria si es mantingués el "respecte" entre les dues.





Així, la prova d'aquest dimarts podria haver estat un tàctica de Pyongyang per comprovar si Seül seguiria qualificant aquest llançament com una "provocació", com ha fet en anteriors ocasions en definicions rebutjades per Corea del Nord, informa Yonhap.





Corea del Nord està subjecta a sancions internacionals a causa del seu programa d'armes nuclears, ja que les resolucions de Nacions Unides prohibeixen la prova de míssils balístics.





Així mateix, porta anys desenvolupant míssils capaços d'arribar no només Corea del Sud i el Japó, sinó que poden portar ogives fins als Estats Units, i s'ha declarat una potència nuclear.





Precisament, mentre es detectava el llançament, l'ambaixador de Corea del Nord davant l'ONU, Kim Song, ha reivindicat aquest dilluns davant l'Assemblea General de l'ONU el "dret" de país a "provar" i "desenvolupar" armes com a forma de "autodefensa" davant les "amenaces militars" de la "aliança" dels Estats Units i Corea del Sud.