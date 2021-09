Mor Roger Hunt, estrella de el Liverpool i campió del món amb Anglaterra

Roger Hunt - Liverpool FC





La llegenda de el Liverpool i ex internacional d'Anglaterra Roger Hunt ha mort a l'edat de 83 anys, segons ha anunciat el club. El guanyador de la Copa del Món va jugar 34 vegades amb la samarreta del seu país entre 1962 i 1969, anotant 18 gols.





Hunt va passar 11 anys al Liverpool, anotant 285 gols en 492 partits per al club i guanyant el títol de lliga dues vegades i la FA Cup.





Els seus 286 gols va ser un rècord que es va mantenir durant 23 anys, només superat per Ian Rush i segueix sent el segon màxim golejador de el Liverpool en la seva història.





Sota les ordres Bill Shankly, Hunt va formar una associació letal amb Ian St. John, que va portar els Vermells a guanyar el títol de la segona divisió el 1962, abans d'un parell de campionats de la màxima categoria el 1964 i 66 respectivament.





"Roger Hunt no ocupa el segon lloc darrere de ningú en la seva importància en la història de el Liverpool FC, això està clar. Ser el catalitzador golejador de l'equip Shankly per aconseguir l'ascens i després guanyar aquests preciosos títols de lliga i la Copa FA el col·loca en un grup de llegendes de la LFC que són responsables de convertir-nos en el club que som avui. No només això, també va guanyar la Copa del Món en 1966 ", ha assegurat Jurgen Klopp, l'actual entrenador del Liverpool.