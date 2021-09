La UEFA anul·la "de moment" els procediments legals contra els 'clubs rebels' de la Superlliga

La UEFA no prosseguirà amb els procediments legals contra el Reial Madrid, FC Barcelona i Juventus de Torí, els tres clubs 'supervivents' dels dotze inicials que 'van fundar' la Superlliga, però ha advertit que manté la seva "ferma posició" davant aquest o altres projectes similars que posin en risc l'estabilitat de el futbol europeu.





Els tres clubs que van quedar a la Superlliga @ep





El màxim organisme continental de el futbol manté les accions davant els clubs que van dissenyar la Superlliga, encara que va anunciar que no seguirà "de moment" endavant amb els procediments i les sancions que pretenia aplicar contra aquests tres equips 'rebels'.





En canvi, l'organisme presidit per Aleksander Ceferin es mostra ferm en "aturar" els plans de la Superlliga, el projecte inicialment recolzat per dotze dels principals clubs europeus -entre ells els espanyols Atlètic de Madrid, Reial Madrid i FC Barcelona - que pretenia acabar amb l'actual format de la Lliga de Campions.





En aquest sentit, la UEFA va expressar la seva voluntat per respectar els procediments legals, però es va declarar "alerta" davant el projecte de la Superlliga i altres similars que puguin sorgir després que no serveixen per defensar els millors interessos dels clubs, associacions i aficionats.





Aquest anunci es produeix després que el jutge encarregat del 'cas Superlliga', Manuel Ruiz de Lara, ordenés deixar sense efecte la possible multa de 100 milions d'euros contra cadascun dels 12 clubs de el projecte impulsat pel president de el Reial Madrid, Florentino Pérez. Dit jutge va donar un termini de 5 dies a la UEFA perquè s'anul·lessin els procediments oberts contra els tres clubs 'rebels', Reial Madrid, FC Barcelona i Juve.