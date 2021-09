Una dona mor després de ser atropellada per "almenys cinc vehicles"

Una vianant va morir després de ser atropellada per diversos cotxes en el matí d'aquest dimarts. Es creu que la dona, que no ha estat identificada, va ser atropellada per "a l'almenys cinc vehicles" a la A331 prop d'Ash Bridge a Tongham, Surrey (Regne Unit).





A331 @GOOGLE MAPS





Els investigadors ara estan buscant informació i mirant les imatges del metratge de la càmera de la carretera





En un comunicat, la policia de Surrey ha afirmat que van ser "cridats a la A331 prop del pont Ash poc després de la mitjanit al saber que s'havia trobat el cos d'una dona a la calçada".







"Es creu que va ser atropellada per a l'almenys cinc vehicles i les investigacions continuen en curs per identificar aquests vehicles. Es sol·licita a qualsevol persona que tingui alguna informació o imatges de la càmera de l'autopista que es comuniqui amb nosaltres citant la referència PR / P21208865 ".





El succés s'ha produït hores després que es fes un homenatge al mateix lloc d'un altre accident en què un adolescent va morir i vuit persones més van resultar ferides. L'automòbil va xocar amb un taxi que viatjava en la direcció oposada poc després de la 1 de la matinada de diumenge (26 de setembre) a Tongham.



La policia va confirmar que el conductor adolescent d'un Volkswagen Polo va morir en l'incident. Flors i missatges es van amuntegar al lloc dilluns al matí.