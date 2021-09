Si no et caben els pantalons que portaves als 21, corres el risc de patir diabetis tipus 2

Pots posar-te uns pantalons de la mateixa mida que usaves quan tenies 21 anys? En cas contrari, podries córrer el risc de patir diabetis de tipus 2, segons assegura un grup de doctors a el diari britànic Mirror.





L'alarmant suggeriment segueix a una nova investigació que mostra que les persones amb un índex de massa corporal (IMC) "normal" poden combatre aquest tipus de diabetis perdent pes





El professor de la Universitat de Newcastle, Roy Taylor, ha explicat en una conferència sobre la diabetis que si la cintura de les persones és més gran de la que van tenir amb 21 anys, estan "carregant massa greix".





Cintura - Unsplash





De la mateixa manera, ha afirmat que dos terços de les persones de pes normal amb diabetis tipus 2 poden "aconseguir la remissió" al perdre un 10-15% del seu pes corporal. El professor Taylor va suggerir que els resultats significaven que els metges haurien recomanar la pèrdua de pes abans de receptar medicaments.





"Com a regla general, la mida de la teva cintura hauria de ser el mateix ara que quan tenies 21 anys", va dir en la conferència.





"Si no pot posar-se pantalons de la mateixa mida ara, té massa greix i, per tant, corre el risc de desenvolupar diabetis tipus 2, encara que no té sobrepès", sentencia el doctor.





Els participants, que tenien l'afecció tot i tenir un IMC "normal", van aconseguir reduir els nivells de greix en el fetge i el pàncrees, abans que es considerés que l'activitat de les cèl·lules productores d'insulina al pàncrees estava "restaurada ".





El professor Taylor demana que els metges assumeixin que "la diabetis tipus 2 té una causa diferent a aquells que no tenen sobrepès". Això vol dir que, a diferència de les persones amb sobrepès, a les que tenen un pes normal no se'ls sol recomanar que baixin de pes abans de rebre medicaments per a la diabetis i insulina.