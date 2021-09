Unes 100 persones protesten contra l'ERO de Banc Sabadell davant la seva seu de Barcelona

@ep





Unes 100 persones segons xifres de la Guàrdia Urbana --150 segons CCOO de Catalunya-- s'han concentrat aquest dimarts davant la seu de Banc Sabadell de l'avinguda Diagonal de Barcelona per protestar en contra de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) de l'entitat bancària.





El secretari general de la secció sindical a Catalunya de Grup Banc Sabadell de CCOO, Domènec Sadurní, ha explicat en declaracions a Europa Press que s'ha tallat al trànsit durant dues hores entre el carrer Balmes i l'avinguda Diagonal, i fonts de la Guàrdia Urbana han confirmat que s'han realitzat desviacions.





Per Domènec "no hi ha motius per a la presentació de l'ERO, no es donen les causes ni econòmiques ni organitzatives" per a aquest, i ha argumentat que el banc ha presentat beneficis durant el primer semestre del 2021.





"Si hi ha necessitat de reduir la plantilla, no tolerarem que les baixes no siguin voluntàries. És una línia vermella", ha afegit, i ha recordat que aquesta tarda se celebrarà una concentració a Lleida i que els dies 6 i 8 d'octubre estan convocades vagues generals i concentracions entre les 10 i les 12 hores.





Els sindicats també han convocat concentracions aquest dimarts a Alacant, Múrcia, València, Las Palmas, Sant Sebastià, Bilbao i Pamplona, dimecres a Lleó i dijous a Vigo, Gijón, Sabadell i Palma de Mallorca.