Mortes i invisibilitzades: quan la medicina no està preparada per salvar la vida de les dones

Dona mirant el mar @Unsplash





Gairebé 4 de cada 10 dones (35,1%) moren a Espanya per malalties cardiovasculars, convertint-se en la primera causa de mort, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i la Societat Espanyola de Cardiologia. No obstant això, només el 15% d'elles rep el tractament adequat en temps i forma. "El gran desconeixement i la poca visibilitat que té aquesta terrible certesa respon a diverses causes. La raó principal és que no podem resoldre un problema si no som conscients que tenim un problema", explica a CatalunyaPress Xavier Ruyra, president i fundador de CardioDreams i cap de Servei de Cirurgia Cardiovascular de l'Institut del Cor Quirónsalud Teknon.





Doctor Xavier Ruyra @CardioDreams





Unes dades que encara són més reveladors si es té en compte que, a Espanya, més de l'90% de dones majors de 50 anys sí que s'han realitzat una mamografia, però només una de cada quatre reconeix que les afeccions de cor són una amenaça més gran per a la seva salut.





Davant d'aquesta realitat, la Fundació CardioDreams, al costat de la Fundació "la Caixa" i el Centre Mèdic Teknon, ha presentat aquesta setmana ' Directes al cor' , la seva nova campanya de sensibilització i divulgació de l'impacte que tenen les malalties cardiovasculars en la dona. La finalitat de la iniciativa és conscienciar la població femenina que les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort entre les dones al nostre país, molt per sobre del càncer de mama.





"El 2014 vam decidir fundar CardioDreams Foundation amb l'objectiu de vetllar per la salut cardiovascular dels ciutadans a través de tres línies de treball: operar del cor a persones sense recursos de països en vies de desenvolupament, realitzar formació en l'àmbit de la cirurgia cardiovascular i promoure projectes de prevenció de salut cardiovascular en la a DONES r ", afirma Ruyra.





A més de facilitar l'accés a una cirurgia cardíaca de qualitat a persones sense possibilitats d'assistència procedents de països en vies de desenvolupament, Cardio Dreams compta amb un programa formatiu mitjançant el qual imparteix cursos a mida per a professionals de la salut; i el programa dones amb cor, on s'emmarca la campanya de divulgació Directes al cor. D'aquesta manera, es pretén que les dones adoptin hàbits cardiosaludables, coneguin els signes d'alarma per a acudir abans al metge i realitzin controls de la seva salut cardiovascular de forma periòdica.





CardioDreams





Segons assenyala el doctor, hi ha un gran problema en l'atenció sanitària en l'àmbit cardiovascular cap a les dones: "En l'actualitat no hi ha igualtat en l'atenció cardiovascular entre homes i dones; aquesta desigualtat es manifesta no només en el diagnòstic clínic d'aquestes patologies sinó també en l'accés a proves complementàries complexes ", lamenta el fundador de CardioDreams en una entrevista amb Catalunyapress. "La raó principal és el desconeixement i la desinformació general que existeix sobre la salut cardiovascular de la dona. Les dones no ho saben, la societat no és conscient, i als metges no ens ensenyen a tenir-ho en compte", lamenta.





Ruyra assegura que aquest tipus de patologies han passat desapercebudes fins ara en dones perquè la població creu que "les malalties cardiovasculars eren només coses d'homes". De la mateixa manera, assenyala que "l a malaltia cardiovascular en la dona és diferent de la de l'home i moltes vegades apareix en forma de signes o símptomes que dificulten el diagnòstic si no penses en ell". La tercera raó que pot explicar aquesta situació és la manca d'investigació: "La gran majoria d'estudis científics de què disposem s'han fet en poblacions majoritàriament masculines", alerta el doctor.





La campanya de sensibilització i divulgació Directes al Cor, que es va presentar el dia 27 i aquest dimecres, coincidint amb el Dia Mundial del Cor, "pretén conscienciar la població que les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort entre les dones en el nostre país, molt per sobre del càncer de mama ", assegura el doctor.





Impulsada per la Fundació CardioDreams, amb la col·laboració de la Fundació "la Caixa" i el Centre Mèdic Teknon , Directes al cor 'es dirigeix a dones d'entre 50 i 70 anys, franja d'edat més sensible a patir aquest tipus de patologies. En una primera fase, s'enfocarà a Catalunya, amb l'objectiu d'arribar a un públic d'un milió de dones, 500.000 d'elles a Barcelona. Posteriorment, està previst estendre la campanya a altres territoris de país.





A més, el projecte contempla la realització de fins a 2.000 revisions gratuïtes en tres anys gràcies a la col·laboració del Centre Mèdic Teknon i la Fundació CardioDreams. Per a això, es pot accedir a la pàgina web directasalcorazon.com i demanar cita per a un estudi cardiològic.





La informació obtinguda de les revisions realitzats permetrà analitzar les dades recopilades i elaborar un complet informe que aporti una radiografia actualitzada de les malalties cardiovasculars en la dona.





"Hi ha un gran desconeixement d'aquesta realitat i des CardioDreams volem donar visibilitat a aquesta problemàtica i encoratjar els principals actors implicats a dedicar els esforços i les inversions necessàries en la prevenció de malalties cardiovasculars en la dona" conclouen des de l'entitat.