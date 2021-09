Aragonès admet "errors" i assegura que no tornaran a caducar vacunes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha admès aquest dimarts que des del Govern s'han comès "errors" en la gestió de la pandèmia de Covid-19, i que van posar a disposició dels centres de vacunació més vacunes de les que es han pogut administrar, que han caducat, cosa que ha assegurat que no tornarà a passar.





Ho ha dit en la seva intervenció per obrir el seu primer Debat de Política General com a president, en la qual ha admès que la cinquena onada va agafar al Govern a "contrapeu" perquè res li feia preveure un augment de contagis a l'arribar l'estiu, i ha assegurat que, d'haver sabut el poder de contagi de la variant delta, algunes restriccions s'haurien d'haver mantingut.





"Però ho hem tornat a fer, estem tornant a superar aquesta onada", ha proclamat, i ha recordat que les dades epidemiològics han permès reobrir l'oci nocturn a l'exterior fins a les 3 de la matinada, amb l'horitzó d'obrir els espais interiors amb possibilitat de demanar el certificat Covid.





Ha sostingut que la cinquena onada es va declarar mentre el Govern treballava "per recuperar la força de la institució després de molts mesos d'interinatge provocat per la repressió de l'Estat", i que aquesta cinquena onada ha estat diferent a les anteriors, amb un creixement de contagis exponencial que va afectar especialment als joves.





CRIDA A VACUNAR





Ha defensat que la vacunació ha estat "la gran barrera de defensa" d'aquesta cinquena onada, i ha titllat d'indispensable incrementar el percentatge de població vacunada entre 12 i 39 anys, perquè la batalla contra el coronavirus només es guanyarà si tota la ciutadania decideix vacunar com un acte de generositat, segons ell.





Aragonès ha interpel·lat directament als ciutadans d'entre 12 i 39 anys sense vacunar: "Si no ho vols fer per tu, fes-ho per la teva àvia, per la teva amic, els teus pares o els teus germans. Això no va de salvar-te a tu, va de protegir-nos a tots ".





Ha demanat prudència i ha avisat que no es descarta una sisena onada: "Treballarem perquè això no passi, treballarem per a la recuperació plena de tots els sectors d'activitat econòmica", i ha expressat el seu agraïment als professionals de tot el sistema de salut, així com a l'àmbit educatiu.