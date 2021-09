Lleida, Tarragona i Girona són les ciutats espanyoles on es paga més IBI

Bitllets i monedes @ep





L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha advertit aquest dimarts de les "enormes diferències" en els tipus impositius de l'Impost de Béns Immobles (IBI) comparats entre les 52 capitals de província d'Espanya.





Gràfic de OCU





Segons es desprèn de l'estudi, per un habitatge urbà amb una base liquidable de 80.000 euros, sense bonificacions, l'import mitjà del rebut de l'IBI varia entre els 774 euros de Lleida (amb un tipus del 0,967%), que presenta l'IBI més alt , seguida de Tarragona (762 euros) i Girona (746 euros). A l'altre extrem hi ha Sant Sebastià (0,191%), la més barata de les 52 capitals de província (147 euros). Així, la diferència entre el territori amb l'IBI més alt (Lleida) i el més baix (Sant Sebastià) supera els 625 euros.





A més, l'organització també ha alertat que les bonificacions també són molt diferents segons el municipi. Pel que fa a la bonificació per habitatge de protecció oficial, la llei preveu tres anys de reducció del 50% de l'IBI. Però mentre que ciutats com Barcelona i Salamanca admeten set anys més de bonificació per aquest mateix percentatge, gairebé la meitat de les capitals no contemplen cap ampliació d'aquest benefici, com ara Madrid, Sevilla o Palma.





Sobre la bonificació per família nombrosa, que pot traduir-se en una reducció de fins al 90% del rebut, tal com succeeix en la majoria de les ciutats, no sempre s'aplica d'aquesta manera, bé perquè el percentatge és menor o perquè directament no existeix, com a Bilbao i Pamplona.





En el cas de la bonificació per instal·lació d'energia solar, que pot implicar una reducció del 50% de l'IBI a l'habitatge habitual durant diversos anys, també hi ha urbs on no es planteja, com Albacete, Burgos, Lleó, Múrcia i Valladolid.





Finalment, sobre la bonificació per domiciliació bancària, l'OCU explica que en algunes ciutats suposa un descompte de fins al 5% del rebut, com a Granada, Guadalajara, Conca i Sevilla, però a la meitat no es contempla cap reducció.





Segons el parer de OCU, les diferències són excessives i augmenten les desigualtats fiscals. En qualsevol cas, sol·licita als ajuntaments l'exempció del pagament de l'IBI per a col·lectius vulnerables amb baixos ingressos.