Joe Biden rep la tercera dosi de la vacuna contra la COVID-19

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha rebut aquest dilluns la tercera dosi de la vacuna contra el coronavirus per reforçar la seva immunització i ha destacat que es tracta d'una punxada "segura i eficaç".





Biden ha rebut la injecció en un acte a la Casa Blanca davant la premsa. "Sé que no ho sembla, però tinc més de 65 anys, bastants més, i per això avui em poso la injecció de reforç", ha explicat.





Els Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC) van donar llum verda la setmana passada a la tercera dosi de la vacuna de Pfizer per a més grans de 65 anys i adults de risc per condició mèdica o per lloc de treball.





Aproximadament el 23 per cent de la població adulta dels Estats Units no ha rebut encara cap dosi de la vacuna, segons dades dels CDC. "El reforç és important, però el més important que hem de fer és aconseguir que més gent es vacuni", ha apuntat Biden. "Aquesta minoria està causant un enorme dany a la resta del país", ha advertit.





Biden ha respost a preguntes de la premsa mentre rebia la injecció, inclosa una sobre la petició de l'Organització Mundial de la Salut als països rics per prioritzar les primeres vacunes en països pobres abans que les de reforç. Biden ha respost que els Estats Units han donat més dosis que la resta de països del món junts.





L'inquilí de la Casa Blanca ha manifestat la seva esperança en què en breu s'autoritzin les terceres dosis d'altres vacunes com la de Moderna o la de Johnson&Johnson.