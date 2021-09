El Consell de Ministres aprova la pròrroga dels ERTO fins al 28 de febrer

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Reial decret llei que prorroga els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) associats al Covid fins al 28 de febrer de 2022 després de l'acord assolit ahir entre el Govern, CCOO, UGT, CEOE i Cepime.





El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha destacat en la roda de premsa posterior a Consell de Ministre que es tracta del sisè Reial decret llei que arriben Govern i agents socials en matèria de ERTO des del començament de la pandèmia.





José Luis Escrivá @ep





Escrivà ha xifrat en uns 1.200 milions d'euros el cost, en l'àmbit de la Seguretat Social, de prorrogar els ERTO i les prestacions per a autònoms entre octubre d'aquest any i febrer de 2022. Aquesta quantitat cal sumar-la als 21.000 milions d'euros que han costat les anteriors pròrrogues, segons ha precisat.





La norma aprovada avui contempla la pròrroga dels ERTO en les seves modalitats actuals fins al 31 d'octubre i, de l'altra, les noves modalitats de ERTO a partir de l'1 de novembre, per a les que serà obligatori sol·licitar davant l'autoritat laboral competent la seva pròrroga entre l'1 i el 15 d'octubre. Per tant, els nous ERTO, que tindran com a element central la formació, s'estendran des de l'1 de novembre fins al 28 de febrer de 2022.





Les empreses han de sol·licitar a l'autoritat laboral la pròrroga de tots els expedients per estendre els beneficis dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022. Per tramitar aquesta sol·licitud han de presentar el llistat d'hores o dies de treball suspesos o reduïts des de juliol de 2021 .





Per al cas particular dels ERTO per raons econòmiques, tècniques organitzatives o de producció, els anomenats ETOP, hauran d'aportar l'informe dels representants dels treballadors, segons ha detallat Treball, que ha indicat que es manté la simplificació de tràmits per passar de 1 ERTO d'impediment a un limitació i viceversa, de manera que n'hi haurà prou només amb comunicar-ho a l'autoritat laboral i als sindicats.





Els percentatges d'exoneració a aplicar en el mes d'octubre en els ERTO d'impediment i d'activitat seran els mateixos que al setembre.





De l'1 de novembre de 2021 a el 28 de febrer de 2022 entrarà en vigor un nou esquema de ERTO en què les exoneracions de major quantia estaran lligades al fet que les empreses donin formació als treballadors suspesos d'ocupació.





Al costat d'aquests ERTO formatius es mantindrà la modalitat de ERTO d'impediment, vinculada a la limitació d'activitat davant de possibles restriccions. Les empreses en un ERTO d'impediment passaran a tenir una exoneració de el 100% de l'aportació empresarial meritada a partir de novembre de 2021, durant el període de tancament, i fins al 28 de febrer.





EXONERACIÓ DEL 80% SI LES EMPRESES DONEN FORMACIÓ





En el cas dels nous ERTO en vigor des de novembre, les empreses de més de deu treballadors tindran un 80% d'exoneració en els seus pagaments a la Seguretat Social si imparteixen formació als treballadors en ERTO i un 40% en cas de no fer-ho. Per a les empreses de fins a deu treballadors, l'exempció serà de l'80% si imparteixen accions formatives i de el 50% si no ho fan.





En el cas d'optar per accions formatives, les empreses hauran de dedicar 30 hores de formació per persona si tenen entre 10 i 49 treballadors i 40 hores si compten amb plantilles superiors i la formació s'ha d'impartir durant la jornada suspesa.





Aquestes activitats formatives, que s'han de fer abans de el 30 de juny de 2022, es vinculen amb un augment de l'crèdit que s'utilitza per finançar la formació programada recollida en llei de sistema de formació professional per a l'ocupació.





Concretament, segons ha detallat Seguretat Social, les empreses que formin a persones afectades per aquest tipus de ERTO tindran dret a un augment de l'crèdit per a formació de 160 euros per persona en el cas d'empreses de menys de deu treballadors; de 240 euros per persona per a empreses de 10 a 49 treballadors, i de 320 euros per persona per a empreses de 50 o més empleats.





Malgrat que els ERTO s'estenen fins al 28 de novembre, la vicepresidenta segona de Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha precisat en la roda de premsa posterior a el Consell de Ministres que les empreses que avui es subjecten a aquest Reial Decret llei de pròrroga hauran de acollir-se a el nou mecanisme estructural de flexibilitat interna que s'està negociant en el marc de la reforma laboral una vegada que aquest entri en vigor, el que previsiblement succeirà abans de l'28 de febrer.





Aquest mecanisme estructural, que reemplaçarà als ERTO Covid, incorporarà la formació com a condició, segons ha assenyalat Díaz, que ha precisat que encara s'està treballant en la seva definició i en com es finançarà.





Escrivà, per la seva banda, ha avançat que en el mecanisme estructural existiran el que ha anomenat ERTO estructurals i ERTO cíclics, per a situacions "més sistèmiques".





"Aquesta doble modalitat va existir. Treballarem en incentius a les empreses que transitin d'un ERTO a una empresa que no ho està i que estigui disposada a contractar un treballador perquè l'objectiu és evitar a el màxim que els que treballadors hagin de sortir de l'mercat laboral "", ha explicat Escrivà.





EXTENSIÓ DEL COMPTADOR A ZERO





La norma estén l'anomenat 'comptador a zero' fins al 31 de desembre de 2022, de manera que el temps consumit d'atur pel treballador que estigui en ERTO des de setembre de 2020 no computarà quan es produeixi un acomiadament per qualsevol causa després de l'1 de gener de 2023. "Mai ha existit en la història un mecanisme de protecció davant de la desocupació tan fort com el que estem desplegant", ha destacat la vicepresidenta segona.





També s'estableix en la norma una prestació extraordinària per desocupació per a les persones amb contractes fixos-discontinus, dirigida especialment a el sector turístic i concentrat singularment a les Balears; es garanteix el 'comptador a zero' per a aquest col·lectiu, que abans no estava garantit, i es manté en el 70% de la base reguladora l'import de la prestació a rebre pels treballadors en ERTO durant tota la vigència de la pròrroga.





Així mateix, es mantenen les condicions d'accés a la prestació, encara que no es tingui el temps cotitzat requerit, així com el compromís de manteniment de l'ocupació durant un període addicional de sis mesos; la prohibició d'acomiadar; la interrupció de l'còmput en contractes temporals; la prohibició d'hores extres, d'operar en paradisos fiscals i de realitzar nous contractes, i la impossibilitat d'externalitzar activitat mentre es gaudeixen dels beneficis dels ERTO.





Segons ha destacat Díaz, el decret també contempla la pròrroga de el pla MECUIDA i de la prestació extraordinària per als professionals de les arts fins el 28 de febrer de 2022.





ERTO ESPECÍFIC PER A CANÀRIES





El Govern també ha traslladat a aquest decret l'acord assolit amb els agents socials per posar en marxa uns ERTO específics per a les empreses afectades per l'erupció d'el volcà a l'illa de La Palma i en el conjunt de Canàries.





Aquests ERTO, ha dit Díaz, també es subjecten a el termini màxim de el 28 de febrer, però deixant la porta oberta a prorrogar aquestes mesures més enllà d'aquesta data.





Segons l'acordat, els treballadors seran protegits i les empreses es beneficiaran d'exoneracions de fins al 100% de les cotitzacions socials en el cas de veure totalment impedida la seva activitat i de fins al 90% en el cas de limitació de l'activitat.





A el mateix temps, s'ha aprovat un prestació extraordinària de quatre mesos de durada per als autònoms de la Palma afectats per l'erupció.