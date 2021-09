Treballadors de l'OMS van abusar a dones, homes i nenes a la seva missió contra l'ebola al Congo

@EP





Vint-i-un treballadors de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), com a mínim, són sospitosos de donar feina a nenes i dones de la República Democràtica del Congo a canvi de relacions sexuals durant el brot d'Ebola que va patir el país entre 2018 i 2020.





Aquesta és la principal conclusió que ha extret un comitè independent intern a partir d'un informe que s'ha fet públic aquest dimarts. La investigació, segons s'ha informat als mitjans de comunicació, ha durat dotze mesos i s'ha tirat endavant després d'unes revelacions que es van fer a la premsa el 2020.





Al document que ha redactat el grup independent que ha estudiat els fets, hi apareixen més de 80 denúncies d'abusos sexuals i es constata que almenys 63 dones i nenes i 12 homes d'edats entre 13 i 43 anys van patir aquests abusos. Així mateix, assenyala que a més dels 21 sospitosos de l'OMS hi ha 62 possibles agressors, de diferents nacionalitats, encara que no s'han donat detalls sobre la seva identitat. Sobre això, l'informe assegura que l'OMS n'estava al corrent.





VÍCTIMES ENGANYADES





Tal com ha destacat un dels membres de la comissió que és exministre de Justícia de Mali, Malick Coulibaly, els abusos "es van produir en hotels i en cases llogades" pels autors dels fets i la majoria de les víctimes "són persones en situació econòmica i social molt precària".





Un exemple que es detalla a l'estudi és el cas d'un dels reclutadors de l'OMS que, durant un procés de formació, li va dir a una noia que si volia assegurar-se el lloc de treball, havia de mantenir relacions sexuals amb ell. En aquell moment, ella estava guanyant uns 40 dòlars i va assegurar als investigadors que va acceptar perquè "realment necessitava els diners".





Tot i això, l'informe indica que en molts casos les víctimes "no van obtenir les feines que els havien promès a canvi de les relacions sexuals" o que fins i tot, algunes havien repetit les relacions per mantenir el seu lloc de feina. L'escrit també explica circumstàncies en les quals les dones i nenes que s'hi van negar van ser acomiadades.





SENSE MÈTODES ANTICONCEPTIUS





Pel que fa al desenvolupament de les relacions, l'estudi assenyala que es van dur a terme sense mètodes anticonceptius per imposició dels sospitosos, de forma que hi va haver embarassos no desitjats, parts prematurs i avortaments. Els investigadors han recollit el testimoni d'una nena de 13 anys que assegura haver estat violada per un conductor de l'OMS, que la va deixar embarassada. El mateix li hauria passat a 28 dones més.





D'altra banda, la investigació també ha revelat que "alguns actes d'explotació i abús sexual es van organitzar dins d'una xarxa de personal que operava a través del grup de reclutament local del centre de coordinació de resposta (al brot d'Ebola)".





Els investigadors han identificat un total de 83 presumptes abusadors, entre els quals hi ha personal local i estranger. Tanmateix, només quatre han estat acomiadats i vuit han pogut ser interrogats. D'aquests, sis han negat els fets assegurant que les relacions van ser "consentides". L'OMS ja ha avançat que es prendran mesures per prohibir que els agressors puguin tornar a treballar a l'organització i altres agències lligades a les Nacions Unides.





L'OMS EN TENIA CONSTÀNCIA





Segons han dit els membres que formen part de la comissió interna, dos alts càrrecs de l'organització sanitària estaven al corrent dels incidents a principis de maig del 2019 i no a mitjans de juny d'aquell any, tal com van informar posteriorment Es tracta d'Andreas Mlitzke, director de l'Oficina de Compliment, Gestió de Riscos i Ètica, i de David Webb, director de l'Oficina de Serveis de Supervisió Interna de l'OMS.





En canvi, el comitè independent no ha pogut determinar si el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va ser notificat dels abusos abans que apareguessin a la premsa. Adhanom Ghebreyesus després de conèixer els resultats preliminars de la investigació ha demanat perdó a les víctimes, s'ha declarat responsable dels "errors en el sistema" que ha mostrat aquest cas i ha promès fer reformes en l'organització per evitar que aquests fets es repeteixin en el futur.





El màxim responsable de l'OMS ha assenyalat que les dades d'aquests sospitosos d'abusos sexuals seran presentades a les autoritats de la República Democràtica del Congo i d'alguns països d'origen dels acusats per tal de prosseguir les investigacions per la via penal.







"Demanem disculpes a les dones i nenes pel que han patit a mans de treballadors que van ser enviats a les seves comunitats per ajudar en la difícil situació que genera una epidèmia", ha subratllat per la seva part la directora regional de l'OMS per a Àfrica, Tshidi Moeti.