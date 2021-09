Mor Ramon Pedrós, el que va ser director de gabinet de premsa de Jordi Pujol

Ramon Pedrós / @ elperiodico





El periodista Ramon Pedrós, que va ser director de gabinet de premsa de la Presidència amb Jordi Pujol, ha mort aquest dimarts a Cambrils (Tarragona), població en la qual residia i en la qual havia començat l'editorial Lakibuks.





Pedrós es va llicenciar en Filosofia i lletres a la Universitat de Comillas i després va cursar periodisme a l'Escola Oficial. La seva carrera professional la va començar al diari ABC, el 1971, de què després va ser corresponsal a Moscou, esdevenint el primer corresponsal permanent d'un mitjà espanyol en aquesta ciutat, el 1976. Posteriorment va treballar amb el mateix lloc per a TVE.





El 1980 va fer el salt de continent i va passar a Washington per donar cobertura de tota l'actualitat nord-americana a TVE, fins a 1983. El seu viatge amb televisió espanyola va continuar a Brussel·les per acabar a Barcelona, en la direcció de la delegació de l'Agència EFE entre els anys 1986 i 1988.





A la capital catalana el va fitxar Jordi Pujol com a director general de Comunicació de la Generalitat, càrrec que va ocupar durant 10 anys, de 1988 a 1998. En acabar aquesta etapa, Pedrós va assumir la subdirecció del Grup Recoletos, va dirigir Metro News a Espanya i al Diari de Tarragona. El 2008 va canviar de província i de Tarragona va anar a Lleida per dirigir El Matí, primer com a director general, i després com a director del diari.





El periodista també ha escrit diversos llibres de poesia com 'Dos hachas contra la muerte' (1970), 'El río herido' (1972) o 'Los cuatro nocturnos y una lenta iluminación cerca de Cherbourg y Los poemas de Tamara' (1982).