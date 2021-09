La CUP sobre el president: "confon el que vol que passi amb el que passa"

@EP







La CUP ha assegurat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "confon el que voldria que passés amb el que està passant realment", pel que fa a la taula diàleg amb el Govern central, perquè els anticapitalistes consideren que l'Estat mai negociarà sobre autodeterminació.





"Mai s'asseurà a negociar sobre el que impugna la seva pròpia naturalesa", ha sostingut la formació en un comunicat aquest dimarts després de la intervenció d'Aragonès en el Debat de Política General (DPG) al Parlament.





Per això, han insistit a fixar un nou referèndum i treballar "des del conjunt de l'independentisme" per generar les condicions per fer-ho possible i efectiu, tal com figura en la seva proposta de resolució que presentaran en aquest Debat.





La CUP ha sostingut que aquest discurs "no ha estat ni convincent ni concret", i ha criticat que l'executiu català es reafirmi en un model de país basat en l'aeroport, els Jocs Olímpics i un nou decret d'energies renovables, fet d'esquena a Catalunya, al seu judici.

"No mostra ni un bri d'ambició per dibuixar polítiques que provoquin canvis estructurals", ha conclòs la formació anticapitalista, que assegura estar on estava en els seus posicionaments respecte al Govern.