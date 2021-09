Junts "troba a faltar" a Puigdemont en el discurs d'Aragonès en el Debat de Política General

@EP





La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha replicat aquest dimarts al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el seu partit no té "de pujar a un tren del diàleg" de què no han volgut baixar.





"La nostra proposta de noms era clara, concisa i consensuada en Junts, i nosaltres no hem baixat en cap cas d'aquest procés, que és aquesta taula de diàleg", ha sostingut en roda de premsa a la Cambra, després del discurs d'Aragonès al Debat de Política General al Parlament i en referència al fet que els noms escollits per Junts per representar-los en la taula de negociació entre governs van ser rebutjats pel president per ser aliens a l'Executiu català.





Sobre la resolució del conflicte polític, ha opinat que Aragonès "no ha reflectit completament" durant la seva intervenció el que recull l'acord de coalició entre ERC i Junts, i ha acusat també al Govern de no haver fet encara cap proposta per a Catalunya.





"Només coneixem una agenda del retrobament que avui ha aprovat el pla aeroportuari sense la inversió del Prat, una llei de l'audiovisual que desprotegeix el català, o una ministra d'Educació que vol més presència del castellà a les aules", ha subratllat.





També ha advertit que "és difícil tenir una negociació franca amb els quals no cessen en la persecució de l'independentisme, com s'ha vist amb la detenció del president Carles Puigdemont", assumpte sobre el qual els hagués agradat que Aragonès fes una reflexió major sobre les conseqüències polítiques que té tot això.