Vilalta aplaudeix el discurs d'Aragonès i creu que Junts hauria de sentir-se representat

@EP





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha aplaudit aquest dimarts el discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Debat de Política General i ha sostingut que Junts hauria de sentir-se representat per la seva intervenció.





Ho ha dit en roda de premsa, després que Junts hagi afirmat que la intervenció d'Aragonès no ha reflectit completament l'acord de Govern, al que Vilalta ha replicat que el que "tot el que ha explicat el president està incorporat en el pla de govern ", que està aprovat pels dos socis de l'Executiu.





Vilalta ha destacat el to "presidencial" del discurs perquè creu ha combinat responsabilitat de gestió, detallant mesures que farà el Govern, al costat d'ambició per impulsar les transformacions a què es va comprometre i solucionar el conflicte català.

Per això, ha demanat a la resta de grups que estiguin "a l'altura de la ciutadania", com creu que ha estat Aragonès en el seu discurs.





Preguntada per la proposta que presentarà la CUP que planteja impulsar un referèndum aquesta legislatura, Vilalta ha contestat que el compromís per celebrar un referèndum és un "compromís irrenunciable d'ERC" i que analitzaran el redactat concret de la iniciativa per posicionar-se, a més de garantir que els membres republicans de la Mesa del Parlament tramitaran la resolució perquè defensa que s'ha de poder parlar de tot.