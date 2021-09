Ciutadans veu "incomprensible" que Sánchez segueixi amb la taula de diàleg després d'escoltar Aragonès

@EP





El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha titllat aquest dimarts d' "incomprensible" que el president de Govern, Pedro Sánchez, mantingui la taula de diàleg amb la Generalitat després d'escoltar el discurs de president català, Pere Aragonès, al debat de Política General al Parlament.





"Com és possible que Sánchez segueixi normalitzant que el que es pretén en la taula de diàleg és ridiculitzar i deixar en evidència les mancances d'Espanya, també davant la comunitat internacional?", Ha preguntat en roda de premsa a la cambra després de la intervenció d'Aragonès.





Segons Martín Blanco, el discurs d'Aragonès ha evidenciat que "l'únic que pot oferir el separatisme és la confrontació", i ha acusat Sánchez de no donar-se per al·ludit i assabentat de les intencions dels partits independentistes.





A més de criticar el to "amenaçador" d'Aragonès, ha defensat que entre la Generalitat i el Govern no pot haver-hi una negociació entre iguals per a resoldre un conflicte polític i, segons ell, en el millor dels casos el que hi ha d'haver és un diàleg entre institucions.

També ha acusat Aragonès de fer un paral·lelisme entre la Policia Nacional i la policia franquista, cosa que ha considerat "inadmissible i aberrant".