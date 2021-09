El PPC replica Aragonès que l'amnistia i l'autodeterminació "no generen consens"

@EP





La diputada del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha replicat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que l'amnistia i l'autodeterminació "no generen consens a Catalunya", com ha defensat aquest dimarts a la tarda en el seu discurs en el Debat de Política General a la Cambra catalana.





"Que baixi del tren, que ja va descarrilar el 2017, i no ens porti els catalans a l'abisme", ha dit en roda de premsa al Parlament, en què ha titllat el discurs d'Aragonès de dues hores de pèrdua de temps i de repetir els mateixos mantres de sempre, en les seves paraules.





"Semblava que estava demanant perdó als seus socis per no implementar la república demà mateix, en dir-los que no hi ha dreceres màgiques. A qui ha de demanar perdó Aragonès és als catalans i empreses que van marxar a causa de la inseguretat jurídica i la inestabilitat política ", ha afegit.





Li ha exigit que "deixi d'estar tan centrat a donar explicacions als seus socis, perquè segueixen llançant-se els plats pel cap", i li retreu que digui que el referèndum és l'eina més inclusiva perquè, segons la seva opinió, s'està oblidant a l'altra meitat dels catalans que no són independentistes.





"Hi ha una part de la societat catalana que està cansada de tenir un Govern que directament ni se'ls veu ni es dirigeix a ells, i un Govern que també li balla l'aigua al nacionalisme. Perquè ja sabem que Sánchez i Aragonès són els socis perfectes" , ha tancat.