Mor un noi de 21 anys a causa d'un accident entre dos camions a Gurb

@EP





Un veí de Lleida, de 21 anys, ha mort a l'Hospital de la Vall d'Hebron després de patir, dijous passat, un accident de trànsit a la C-25, a Gurb. Segons ha comunicat aquest dimarts el Servei Català de Trànsit, el sinistre va tenir lloc poc després de les set de la tarda al punt quilomètric 174,5.





Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió per encalç entre dos camions. La víctima mortal viatjava de passatger davanter d'un dels dos camions. A causa del sinistre va resultar ferit crític i va ser traslladat l'hospital, on posteriorment va morir. Per la seva part el conductor que viatjava amb ell va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'hospital de Vic. El conductor de l'altre camió va resultar il·lès.





Arran de l'accident es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals van efectuar tasques d'excarceració, i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Amb aquesta víctima, són 97 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.