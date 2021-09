L'app de el passaport Covid funcionarà amb el codi QR de la vacunació

L'app de el passaport Covid en la qual treballa el Govern per controlar l'accés a recintes en el marc de la pandèmia funcionarà com "verificador" de el codi QR que acredita la vacunació: un cop verificat, els usuaris hauran de mostrar el seu DNI per comprovar que el seu identitat es correspon amb el nom i el cognom que apareixen en el certificat d'immunització.





El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró. Foto d'arxiu. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu







Ho ha explicat aquest dimecres el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, en una entrevista a Rac1, en què ha precisat que treballen per implantar-lo de manera "immediata".





Tot i això, ha rebutjat "donar encara cap data", al preguntar-li si el Govern té plans de posar-la en marxa la setmana que ve, i ha confiat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'avali.





També ha subratllat que és una "eina" que no es circumscriu només a l'oci nocturn --el Govern ha informat aquest dimarts de la seva intenció de implantar-lo en el sector-, però ha afegit que no està sobre la taula estendre-la al transport públic.





A més, i a l'espera del llançament de l'app, Puigneró ha explicat que amb el DNI i el certificat de 'La Meva Salut' seria possible accedir a recintes sotmesos a control: "Ens ho estem plantejant, però això podria introduir un cert nivell de frau, perquè no hi hauria la verificació electrònica ".





FUNCIONAMENT





Segons el vicepresident, l'app funcionarà "de manera senzilla, anonimitzada i garantint la privacitat perquè les dades no siguin utilitzats per tercers", a partir de el codi QR disponible a l'espai 'La Meva Salut' per a tots els catalans que s'hagin vacunat .





El local haurà de verificar el codi QR amb l'aplicació per garantir que no és fals; si és autèntic, es mostrarà un semàfor verd i el nom i la data de naixement de l'usuari, que permetran identificar la persona a través del seu DNI.





"L'aplicació no és per a l'usuari, és per al que verifica", ha remarcat Puigneró, i ha detallat que es podrà mostrar el codi QR en paper o en el mòbil.