Sofia Cristo, expulsada fulminantment de Secret Story per agredir Miguel Frigenti

Sofia Crist rebent la notícia de la seva expulsió @ep





Sofia Cristo, filla de Barbara Rei i Ángel Cristo, ha estat expulsada del reallity de Telecinco Secret Story després d'agredir a Miguel Frigenti, col·laborador de Sálvame i també concursant.





A la recta final de el programa emès aquest dimarts 28 de setembre, 'Secret Story: Cuenta atrás', Miguel Frigenti i Sofia Cristo van començar a discutir de forma molt intensa. La tensió va arribar a tal punt que Sofia va acabar acostant al seu company de reallity i li va pegar una empenta.





La baralla es va produir després que Cristina Porta i Miguel Frigenti parlessin malament de Sandra Pica i de la forma que té de rendibilitzar totes les seves relacions sentimentals pel plató. Sofia va sortir en defensa de Pica, recriminant a Frigenti i Porta que traguessin informació de fora.





"Entra a el cas quan jo consideri que sigui un tema que va amb mi, Sofia", li va dir Frigenti a Crist, al que ella va contestar: "Llavors jo em posaré on em surti de el cony".





La discussió va anar pujant de to fins que Sofia es va dirigir cap a Miguel Frigenti per encarar. Llavors, el col·laborador de Sálvame es va aixecar de sofà i va rebre una empenta per part de Sofia, que el va tornar a deixar assegut al sofà.





"Això per a mi no és gens agradable. Avui tots heu perdut els nervis i no heu estat a l'alçada, però hi ha coses que impliquen passar una línia i tu ho has fet", va afirmar Sobera a l'connectar amb la casa en directe, per a continuació anunciar que "l'organització no té més remei que tirar-te".





"Si pretenia ser el dolent del concurs, ho han aconseguit. Ja tenen a un menys, així que tenen via lliure per seguir endavant amb el seu concurs", va declarar la concursant expulsada.