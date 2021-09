Un enfrontament entre bandes en una presó de l'Equador acaba amb almenys 30 morts

Centre penitenciari a Guayaquil - Google Maps





Almenys 30 presos han mort i 47 han resultat ferits aquest dimarts en enfrontaments entre bandes en una presó a la província equatoriana de Guayas, segons han informat el Servei Nacional d'Atenció Integral a Persones Privades de Llibertat (SNAI) i la Policia de l'Equador.





Els disturbis han començat a les 9.30 hores (hora local) d'aquest dimarts al Centre de Privació de Llibertat Número 1, ubicat a la capital provincial, Guayaquil, amb detonacions d'armes de foc i explosions en diversos pavellons en el marc d'un enfrontament entre bandes delictives.





Les autoritats han activat els protocols de seguretat i han evacuat el personal administratiu de la presó, al temps que han instal·lat un comitè de crisi format per la Policia Nacional i el SNAI per enfrontar la situació.





Sobre les 10.40 hores (hora local) han ingressat al centre al voltant de 400 uniformats que, després de més de tres hores, han aconseguit reprendre el control de la presó. No obstant això, cap a les 23.30 hores la policia ha activat novament el protocol de seguretat amb unitats tàctiques en el reclusori al detectar nous enfrontaments.





Fins al moment, 30 presos han morts en el marc dels disturbis, cinc d'ells decapitats, mentre 47 han resultat ferits, segons l'últim informe de la Policia, recollit pel diari equatorià 'L'Univers'. El primer informe del SNAI apuntava a 24 morts, de manera que la xifra de decessos augmenta.





A més, dos policies han resultat ferits en la presa de control de la presó, pel que han estat traslladats a centres hospitalaris i estan "fora de perill", segons ha indicat el comandant policial de la Zona 8, Fausto Buenaño.





Segons la policia, els presos dels pavellons 8 i 9 han atacat als reus del pavelló 5 d'aquest centre carcerari. En concret, segons investigació preliminar, les bandes involucrades serien 'Els Choneros', 'Els Lagartos' i 'Els Tiguerones'.





En el transcurs dels disturbis, la Comissió de Trànsit de l'Equador (CTE) ha restringit la circulació a les rodalies per facilitar l'actuació de les unitats policials i militars que han acudit la lloc.





Així mateix, negocis propers han tancat les portes i els transeünts han buscat refugi ja que bales perdudes en els enfrontaments a la presó haurien sortit del recinte, informa 'L'Univers'.





La Fiscalia de Guayas ha informat que ha posat en marxa una investigació al respecte de la mort dels reus.





EMERGÈNCIA AL sistema carcerari





Més d'un centenar de persones han mort a les set presons de país en el que va d'any, amb una de les més grans massacres el passat 23 de febrer a les presons de Llibertat Zonal 8 i Serra Centre Nord, a la província de Cotopaxi , i a Conca, a la província d'Azuay, que es van saldar amb 80 presos sense vida.





El president de l'Equador, Guillermo Lasso, va declarar al juliol l'estat d'emergència en el sistema carcerari del país i va canviar al director del SNAI optant per Fausto Cobo.





No obstant això, el mandatari equatorià ha nomenat aquest mateix dilluns a Cobo com a nou director del Centre d'Intel·ligència Estratègica, de manera que el coronel Bolívar Garzón, exresponsable de la presó de Cotopaxi, ha estat designat per liderar ara el SNAI, informa el diari equatorià 'El Comerç'.