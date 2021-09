Bárbara Rey reacciona a l'expulsió de Sofia Crist de Secret Story: "Frigenti és una persona dolenta de naixement"

Sofia Crist ha estat expulsada en la nit d'aquest dimarts de 'Secret Story' després d'agredir a Miguel Frigenti, al propinar-li una forta empenta i tirar-ho sobre de sofà després d'una discussió que va anar pujant de to després de veure un vídeo en què el col·laborador i Cristina Porta intentava pactar amb altres concursants per lliurar-se de les properes nominacions.





Una expulsió disciplinària que ha deixat a bona part de la casa i de l'audiència gelades i que la Dj s'ha pres amb resignació, disculpant-se per les seves formes però reiterant-se en les seves paraules sobre la maldat de Frigenti i assegurant que ella hagués abandonat la casa per voluntat pròpia perquè no té necessitat d'estar entre quatre parets amb el col·laborador.





Bárbar Rei @ep





Bárbara Rey, que no era present al plató de 'Compte enrere' quan Carlos Sobera informava a Sofia que havia d'abandonar la casa després de "traspassar totes les línies", no trigava a reaccionar a l'expulsió de la seva filla, compartint diverses històries a través del seu compte d'Instagram en què, a més de mostrar el seu suport incondicional a la seva filla, ha carregat contra Miguel Frigenti - dient-li "ser menyspreable" - i contra Luis Rollán, a què ha recriminat no haver donat la cara per la seva filla a tot i ser el seu "millor amic".





"Estic que em porten els dimonis ... Perquè jo conec molt bé com és Sofia. Estic veient 'La casa dels secrets', i espero que sapigueu com és Sofia. Té un cor i uns sentiments fora del que ... És molt bona gent, però és una persona que les injustícies no les pot suportar ", defensava una nerviosa Bàrbara poc després de l'expulsió de la seva filla.





Carregant contra Frigenti a l'assegurar que "aquest ésser menyspreable s'està comportant molt malament i està traient dels nervis. Ja ha aconseguit el que volia, provocar a la meva filla fins ...", la vedet ha recriminat també el comportament dels companys de seva filla: "Els altres formen la bronca però després després en un moment que ella es posa així per defensar la resta cap treu la cara per ella, començant per alguns que ella anomena els seus millors amics". "Ella ha tret la cara pels altres i els altres no han mogut ni un dit. El primer, el seu amic Luis, el que ella pensa que és el seu millor amic", ha afirmat dolguda Bàrbara apuntant directament a Rollán.





Indignada, l'artista ha assegurat que "Frigenti és una persona dolenta de naixement" i ha explicat per què la seva mare no està defensant als platós: "Han sortit vídeos en què han dit de tot d'altres concursants. La mare no surt a televisió perquè no la volen dels vídeos que hi ha ". "El que havien d'haver fet amb ell és posar-lo al carrer al veure els vídeos parlant d'altres, igual que han prohibit a la mare defensar perquè són de la mateixa mena", ha assegurat.





"La meva filla no vol estar amb aquesta persona perquè ella és la primera que ha dit que volia anar-se'n Què l'han expulsat? Molt bé. Han expulsat a la millor persona que havia allà dins i aquí us quedeu amb la resta. Gràcies amics" , concloïa 1 Bàrbara afectada que, per sobre de tot, ha mostrat un cop més el seu suport a la seva filla després de la seva polèmica expulsió de 'Secret Story'.